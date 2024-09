Bývalá farárka a misionárka sa vzdali cirkvi, dnes spolu natáčajú porno: V kostole ich otravovali nadržaní muži

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Brazílčanka Ana Akivaová je bývalá farárka, ktorá sa spojila s bývalou misionárkou Andressou Urachovou, aby spolu nakrúcali filmy s horúcimi lesbickými scénami. Prvá z nich prezradila, že misionárka sa jej zapáčila počas súťaže krásy, ktorá oceňuje najlepšie zadočky v tejto juhoamerickej krajine. „S Andressou som to skúšala už v čase Miss Bumbum. Ale ona chodila s niekým iným, takže k tomu nedošlo. Teraz však prišiel ten čas,“ pre denník Daily Mail prezradila Akivaová, ktorá sa tiež rozplývala nad výkonom svojej partnerky počas divokého pornofilmu, ktorý nazvala "historickou scénou". „Urobili sme to dobrovoľne a na žiadosť fanúšikov,“ povedala. „Nemali sme žiadnu réžiu, žiadny scenár, nič. Je lepšia ako mnohí muži,“ uviedla ďalej.

Napriek ich novej kariére naďalej hovorí, že obidve sú stále oddané veriace. „Máme vieru, ale dnes sme sa od cirkvi vzdialili, pretože nesúhlasíme s tým, čo sa deje v zákulisí. Mnohí nás budú kritizovať a hovoriť, že to, čo robíme, je hriech, ale nie je to tak. Nežijeme v pokrytectve ani v klamstve. Akceptujeme svoju bisexualitu a nie je v tom žiadny hriech,“ vysvetlila. Akivaová vymenila kázanie v evanjelickej cirkvi v juhovýchodnom brazílskom štáte Sao Paulo za pózovanie pred fotoaparátom po tom, ako v roku 2022 ukončila manželstvo s manželom Youssefom Akivom, ktorý ju zneužíval. „Niektorí ľudia povedali, že chodili do kostola, pretože boli nadržaní a chceli ma vidieť,“ povedala. Viacerí členovia zboru jej údajne zahlcovali poštovú schránku provokatívnymi fotografiami. „Niektorí posielali intímne snímky z kostolnej kúpeľne. Bola som šokovaná.“

Pôsobiť v cirkvi začala v roku 2015, keď spoznala svojho budúceho manžela. Neskôr po rokoch emocionálneho a psychického týrania požiadala v novembri 2022 o rozvod. „Čoraz častejšie počuť správy o ženách, ktoré sú obeťami narcistov a tí sa skrývajú za náboženstvo,“ vysvetlila. Dnes má na Instagrame viac ako 165 000 sledovateľov a svoj nahý obsah predáva na platforme pre dospelých OnlyFans a Privacy. Tvrdí, že medzi jej priaznivcov patria známi herci spolu s významnými futbalistami a spevákmi country hudby.

Bývalá misionárka Urachová si získala celosvetovú slávu vďaka svojim škandalóznym výstrelkom, častému verejnému obnažovaniu a údajnému vzťahu s esom Realu Madrid, Cristianom Ronaldom. Keď však takmer zomrela na následky nevydarenej operácie na úpravu zadku, obrátila sa k Bohu, začala cestovať po krajine a vykonávať exorcizmy na brazílskych väzňoch. O niečo neskôr oznámila, že vstúpila do kontroverznej brazílskej univerzálnej cirkvi, vyhodila šesť šatníkov plných vyzývavého oblečenia a zo svojich účtov na sociálnych sieťach odstránila všetky pikantné snímky. V auguste 2015 vydala svoju autobiografiu, v ktorej sa priznala, že pracovala ako „luxusná prostitútka“ a za sex s milionármi, vrátane známych celebrít a futbalových hviezd, dostávala až 7 000 libier (8 390 eur) za hodinu.

V roku 2016 si spomenula na zážitok blízky smrti, ktorý ju prinútil prehodnotiť svoj život a odovzdať ho Bohu. „Vtedy mi nedokázali pomôcť žiadne peniaze. Vedela som, že moja duša je odsúdená do pekla,“ povedala. „Prosila som Boha, aby mi odpustil, chcela som mať ďalšiu šancu robiť veci inak.“ Svoje kázania končila ubezpečovaním žien, že za svoje zločiny nemôžu ony, ale že ich motivovali zlí duchovia žijúci v ich vnútri. Ide o často kritizované učenie univerzálnej cirkvi, ku ktorej patrila. Prezradila, že aj ona prešla exorcizmom, aby sa zbavila démona, ktorým bola posadnutá predtým, ako sa dala dokopy s bývalou farárkou a nakrútili lesbickú scénu, z ktorej ich fanúšikovia zostali v nemom úžase.