VIDEO Pravidelná návštevníčka zoo sa usmiala na gorilu: To, čo nasledovalo, je len pre silné žalúdky!

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

ROTTERDAM – Ak ste milovníkom zvierat, určite máte tendenciu usmievať sa na všetky tvory. Môže to byť preto, že sú roztomilé, vtipné alebo sa dokonca môže zdať, že sa na vás usmievajú ako prvé. Istá žena, ktorá sa pri návšteve zoo usmiala na gorilu, na to však kruto doplatila.

Návštevníci zoologickej záhrady Diergaarde Blijdorp v Rotterdame boli hneď pri príchode poučení, že sa nesmú usmievať ani nadväzovať očný kontakt s jedným konkrétnym tvorom – 400-kilovou gorilou menom Bokito. Toto pravidlo však porušila 57-ročná žena menom Yvonne, ktorá so svojím manželom údajne navštevovala gorilu pravidelne. Obrovské zviera tak dobre poznala. „Náš vzťah bol spočiatku kamarátsky. Mám s ním fotky z Berlína, keď mal iba štyri mesiace. Keď sa na neho zasmejem, on sa zasmeje späť,“ povedala v rozhovore pre miestne noviny De Telegraaf, informuje portál Unilad.

Hoci to znelo tak, že by mohli mať medzi sebou priateľsky vzťah, opak bol pravdou. V roku 2007 navštívili zoologickú záhradu deti, ktoré začali do Bokita hádzať kamene. Gorila potom preskočila svoj výbeh. Keďže sa pravidelná návštevníčka na gorilu usmievala, zviera sa k nej priblížilo a napadlo ju. Gorila ženu údajne ťahala, pohrýzla a spôsobila viaceré zlomeniny. Ošetrovateľom zoo sa nakoniec podarilo dostať Bokita pod kontrolu tým, že ho uspali uspávacou pištoľou a následne ho vzali späť do výbehu. Ženu medzitým previezli do nemocnice, kde jej ošetrili zranenia.

Webová stránka Great Adventure Safaris neodporúča ľuďom nadväzovať očný kontakt s gorilami, pretože vás môžu považovať za nepriateľov. Na stránke sa uvádza: „Pre horské gorily je každý človek, ktorý s nimi udržiava priamy očný kontakt, vyzývateľom a nepriateľom, ktorý prichádza zničiť ich rodinu. Ak s nimi chcete byť za dobre, vyhnite sa pohľadu do očí.“ Zdá sa teda, že kým sa návštevníčka domnievala, že úsmevom si gorilu spriatelí, zviera jej gesto v skutočnosti vnímalo ako hrozbu. Žena však priznala, že napriek závažnosti incidentu necíti voči Bokitovi žiadnu nenávisť a povedala: „Je a zostáva mojím miláčikom.“