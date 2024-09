Paraglajdistka opísala MRAZIVÝ boj o život vo výške 10 000 metrov nad Zemou: Prežila len vďaka TOMUTO

(Zdroj: Profimedia)

Vo februári 2007 vystúpila paraglajdistka Ewa Wiśnierská do výšky 10 000 metrov nad zemou po tom, ako ju do svojich útrob vtiahol kumulonimbus. Ide o ťažký a hustý mrak, ktorý produkuje blesky a v letectve predstavuje výrazné nebezpečenstvo. „V ten deň sme nesúťažili, ale cieľom bolo doletieť čo najďalej, aby sme spoznali oblasť a terén a pripravili sa na majstrovstvá sveta,“ uviedla pre magazín People. „Pamätám si, ako organizátor pretekov všetkým hovoril, že máme pekné počasie, ale popoludní sa možno vyskytnú búrky. Po prelete zhruba 60 000 metrov od miesta nášho štartu sme videli, že za nami rastú oblaky a vytvárajú jeden obrovský mrak. Ale keďže som letela preč s vetrom v chrbte, stále som si myslela: 'Dobre, vidím búrku, ale unikám jej'.“ Zrazu však pocítila veľmi silný vztlak. Pokúsila sa klesať a urobila špirálu. Keď však táto stratégia nezabrala, uvedomila si, že ju nasáva mrak.

Paraglajd sa dvíhal rýchlosťou 24 metrov za sekundu, čo bolo šesťkrát viac ako zvyčajne. „Vedela som, že som vo vážnom nebezpečenstve a snažila som sa dostať z oblaku, ale nedokázala som to. Všade okolo mňa bol búrlivý vzduch, ktorý sa prudko pohyboval hore a dole a bola som mokrá od dažďa,“ prezradila. V tej chvíli Ewu zasypalo krupobitie a ona videla, ako sa jej priamo pred očami blýska. Vzdala sa nádeje, že mraku unikne a odovzdala sa osudu, pričom sa snažila zachovať pokoj tak pre seba, ako aj pre ľudí, ktorí na ňu čakali na zemi. „Začala som myslieť na svojich rodičov a hovorila som si: 'Musím sa vrátiť. Musím bezpečne pristáť. Zomrieť neprichádza do úvahy.' Vedela som, že to svojim rodičom nemôžem urobiť. Stále som si to opakovala, aby som nepanikárila,“ povedala športovkyňa. „V istom momente si spomínam, že som sa cítila byť veľmi unavená, a vtedy som stratila vedomie a odpadla som.“

En parapente, Ewa Wiśnierska a été aspirée par un cumulonimbus à 10 000 mètres d’altitudes. La température était à -50°C, elle n'avait plus d'oxygène, elle a été emportée plus haut que l'Everest et elle était piégée dans la foudre, le gel ainsi que le froid. Elle a survécu. pic.twitter.com/zXgs0CrkQY — L'histoire du monde (@HistoireMonde_) July 30, 2021

Ewa sa prebudila o 45 minút neskôr. Keď sa pozrela na GPS, uvidela, že je vo výške približne 7 000 metrov. Zistila tiež, že len niekoľko minút predtým, ako upadla do bezvedomia, vystúpila do výšky viac 10 000 metrov, v ktorej lieta väčšina komerčných lietadiel. V tričku a ľahkej bunde musela znášať extrémny chlad. „Bola obrovská zima, pravdepodobne okolo mínus 55 stupňov. Takú zimu si neviete predstaviť. Bolo to najstrašnejšie, čo som kedy zažila. Nemala som ani potuchy, kde sa nachádzam. Len som si držala ruky pred tvárou a snažila som sa udržať si teplo,“ uviedla. Všimla si, že omrznutý paraglajd plný vody klesá dolu. Preto vyskúšala urobiť špirálu. Tentoraz sa vzduch upokojil, manéver sa podaril a ona pokračovala v špirále smerom nadol, až konečne videla to, v čo dúfala. „Neviem, ako dlho to trvalo, ale v istom okamihu sa mraky začali otvárať a ja som konečne videla zem.“

O život bojovala tri a pol hodiny. Po pristáti si necítila prsty a mala úplne zamrznuté uši. Jej vysielačka bola pokazená, ale telefón nie. Zavolal jej jeden z členov tímu a ona mu poslala SMS so svojimi GPS súradnicami. „O 45 minút neskôr ma našli a odviezli do nemocnice. Okrem omrzlín, ktoré nakoniec zmizli, bolo všetko v poriadku,“ priblížila. Wiśnierská stále lieta pre potešenie, ale prestala sa zúčastňovať súťaží v paraglidingu. Na svoju nehodu a na svoje šťastie si spomenie vždy, keď letí lietadlom. Príbeh tejto športovkyne bol zdokumentovaný vo snímke Zázrak v búrke, ktorý vyrobili televízie ABC1 a France5.