Muž spadol z výletnej lode, rodina si jeho zmiznutie nevšimla: Vo vode plnej žralokov prežil vyše 20 hodín!

(Zdroj: X/Debby0143)

V jednej minúte sa hojdal na palube výletnej lode, v ďalšej sa ocitol v ľadovej vode bez toho, aby si spomenul, ako sa tam dostal. Dvadsaťosemročný James Michael Grimes sa v čase hrôzostrašného incidentu zúčastnil súťaže, na ktorej súťažiaci predvádzali hru na imaginárnej gitare. Jeho rodina predpokladala, že spí vo svojej kajute. V skutočnosti prežil viac ako 20 hodín v morských prúdoch Mexického zálivu, kde sa hojne vyskytujú žraloky. Jeho zmiznutie si rodina všimla až 12 hodín po tom, čo sa Grimes zrútil z boku lode Carnival Valor, ktorá cestovala z New Orleans do Mexika.

V rozhovore pre ABC7 krátko po svojej minuloročnej dramatickej záchrane povedal: „Stretli sme sa, dobre sme sa bavili, pozerali živé hudobné predstavenia, to je skoro všetko.“ Priznal, že počas dňa vypil pár drinkov a dokonca vyhral drink zadarmo za svoje „airgitarové sólo“, ale trval na tom, že nebol opitý. Pamätá si, ako svojej sestre povedal, že ide na toaletu. Náhle sa však ocitol vo vode. „Keď som nadobudol vedomie, bol som vo vode bez lode v dohľade,“ spomenul. „Nedokázal som zostať nad hladinou, aj keď som sa o to snažil, takže tam so mnou musel byť Boh, pretože ma niečo držalo nad vodou, až kým som neomdlel,“ prezradil ďalej.

Grimes z Alabamy strávil vo vode neuveriteľných 20 hodín. Medzičasom ho už hľadala pobrežná hliadka. Chlapík však zbadal tanker a rozhodol sa, že využije posledné sily, aby k nemu priplával. Našťastie ho posádka na palube videla vo vode a privolala pomoc. Priletel vrtuľník a navijakom ho odviezli do bezpečia. „Prvá vec, ktorú som záchranárovi povedal, bola: ‚Nemám na sebe žiadne oblečenie, pretože som si všetko vyzliekol‘ a on povedal, že je to v poriadku. Pomyslel som si, že je to môj anjel strážny,“ uviedol Grimes.

(Zdroj: Getty Images)

Ďalej povedal, že táto skúsenosť mu dala novú perspektívu na život. Na otázku, či ho táto skúsenosť neodradila od plavieb, odpovedal: „Určite by som bol ochotný ísť na ďalšiu plavbu, pretože z tejto som veľa nemal.“ Po tom, čo sa jeho príbeh nedávno znovu objavil na YouTube, stovky ľudí označili Grimesa za legendu. „20 hodín vo vode? Tento frajer je legenda,“ napísal jeden z komentujúcich. „Za menej ako 48 hodín sa zo šampióna hry na imaginárnej gitare stal šampión v prežití vo vode. Napriek tomu neuveriteľný príbeh,“ napísal ďalší.