VIDEO Dobrodruhov vydesil hrôzostrašný nález: Ryba ako z hororu, pozrite, kde číhala! A keď uvidíte tie oči...

(Zdroj: Getty Images/TikTok/wildtouring)

„Je to tá najstrašidelnejšia vec, akú som kedy videl,“ povedal muž z Perthu, ktorý vedie Wild Touring. V rozhovore pre Yahoo News Australia prezradil, že vo vodách na vzdialenom ostrove v regióne Pilbara v západnej Austrálii objavili hrôzostrašne vyzerajúci rybu. „Prechádzali sme sa po bahniskách pri svetle fakieľ a hľadali sme raky, ryby alebo chobotnice,“ povedal. „Nikdy predtým som nevidel čiernu čeľustnicu, najprv som si myslel, že je to mŕtva treska alebo niečo také. Vtedy už bolo neskoro, poriadne nás to vystrašilo,“ dodal.

Video, ktoré Cam zdieľal na sociálnych sieťach, zachytáva moment, keď prvýkrát zazrel rybu s výraznými modrými očami a obrovskou čeľusťou. Tvor je endemitom v severnej Austrálii z Exmouthu v západnej Austrálii a možno ho spozorovať až po záliv Carpentaria v Queenslande. „Je to psycho. Je to tá najstrašidelnejšia vec, akú som kedy videl,“ povedal Cam, zatiaľ čo jeho kamarát do ryby strčil hrotom pištole na lov rýb, aby zistil, či praskne. Náhle prasknutie ich prinúti od strachu odskočiť. „Môj bože, bude ma to prenasledovať v nočných morách,“ povedal hlas vo videu.

Podľa dobrodruha je čeľustnica čierna predátor, ktorý celú noc číha zo svojej nory a čaká na krevety, kraby či malé ryby. Tieto ryby sa nachádzajú v tropických vodách a okolo nich a skalnatých a koralových útesoch, povedal profesor Culum Brown z Macquarie University. „Podľa ich telesnej štruktúry je jasné, že sú prispôsobené na život v norách, preto majú veľkú hlavu a zužujúce sa telo a tiež oči smerujúce dopredu,“ povedal pre Yahoo News Australia. „Používajú svoje veľké ústa na vyhrabávanie nory, ale tiež si v ústach kladú vajíčka,“ uviedol ďalej a dodal, že pre ľudí nepredstavujú nebezpečenstvo.