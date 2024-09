Vedci varujú pred novou hrozbou: Do TOHTO roku môžu baktérie odolné voči liekom zabiť až 40 miliónov ľudí!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON – Nová štúdia predpovedá, že úmrtia v dôsledku infekcií odolných voči liekom by sa mohli do roku 2050 celosvetovo zvýšiť takmer o sedemdesiat percent. Zistenia vyvolali ďalšie obavy z rastúcej krízy superbaktérií.

Štúdia, ktorá bola publikovaná v časopise The Lancet, predpovedala, že od roku 2025 do roku 2050 môže svet kumulatívne zaznamenať viac ako 39 miliónov úmrtí, ktoré sú priamo spôsobené antimikrobiálnou rezistenciou (AMR). Mutácia a nadmerné a nesprávne používanie antibiotík sú dva hlavné spôsoby, ako si patogény vytvárajú rezistenciu. Svetová zdravotnícka organizácia označila AMR za jednu z najväčších globálnych hrozieb pre verejné zdravie a rozvoj. Hlavný autor štúdie Chris Murray, riaditeľ Inštitútu pre metriky a hodnotenie zdravia na Washingtonskej univerzite, pre CNN povedal, že situácia sa rapídne zhorší.

(Zdroj: Getty Images)

Štúdiu vykonali výskumníci z viacerých inštitúcií vrátane projektu Global Research on Antimicrobial Resistance Project a Institute for Health Metrics and Evaluation. V rokoch 1990 až 2021 odhadli úmrtia a choroby súvisiace s rezistenciou voči liekom pre 22 patogénov, 84 kombinácií patogén-liečivo a 11 infekcií v 204 krajinách a územiach. Vedci tiež zistili, že úmrtia súvisiace s AMR boli o 80 percent vyššie u dospelých vo veku 70 rokov a starších, zatiaľ čo úmrtia súvisiace so superbaktériami klesli o viac ako 50 percent u detí mladších ako päť rokov.

Pripisované úmrtia sa takmer zdvojnásobili z 57 200 v roku 1990 na 130 000 v roku 2021. Vedci potom použili štatistické modelovanie na odhad úmrtí a chorôb súvisiacich s AMR do roku 2050, pričom zohľadnili klimatické zmeny, vývoj silných antibiotík a zlepšenie zdravotnej starostlivosti na celom svete.