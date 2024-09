Nájdite lásku v supermarkete: Nezadaných pobláznil nový zoznamovací trend! Stačí do košíka vložiť TOTO

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Mladí ľudia sú v dnešnej dobe unavení z neustáleho hľadania lásky prostredníctvom zoznamiek a sociálnych sietí. Čoraz častejšie hľadajú lásku mimo aplikácii a dokonca aj priamo na ulici či v supermarkete – presne ako vo filmoch. Čím zvláštnejším spôsobom, tým lepšie. Aktuálnym trendom v Španielsku je populárny reťazec supermarketov Mercadona. Práve na tomto mieste si podľa dostupných informácií hľadá mnoho ľudí svojich potenciálnych partnerov – a nenechávajú nič na náhodu.

Obľúbený trend nabáda nezadaných ľudí, ktorí sa chcú zoznámiť, aby medzi 19. a 20. hodinou navštívili supermarkety siete Mercadona a do košíkov si hore nohami vložili ananás. Tím, ktorí sú pripravení sa zblížiť, sa odporúča, aby hravo narážali vozíkmi do kupujúceho, ktorého si vyhliadli. Podľa španielskych médií tento trend spopularizovala komička Vivy Lin, ktorá údajne ako prvá spozorovala zoznamovaciu hodinu v Mercadone. Začala si všímať väčšie zástupy zdanlivo slobodných mužov a žien, ktorí denne plnili uličky supermarketu v krásnych šatách, informuje denník New York Post.

Ananásy sú len prvým znakom slobodného života. Španielska influencerka z USA Ana Gildersleeveová vysvetlila pravidlá svojim 915 000 divákom na TikToku. Poznamenala, že tí, ktorí hľadajú dlhodobý vzťah, by si mali vziať do ruky vrecko šošovice, pretože vydrží v špajzi veľmi dlhú dobu. Naopak tí, ktorí hľadajú krátkodobú známosť, by si do rúk mali vziať šalát, pretože ten vydrží podstatne kratšie obdobie. Podľa nedávnej správy BBC spôsobila nová metóda zoznamovania chaos v niektorých prevádzkach Mercadony, napríklad v Bilbau, kde musela byť privolaná polícia, aby potlačila romantické radovánky.