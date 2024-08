Túžite po poriadne vášnivej noci? Vyrazte do tohto európskeho mesta, radí odborníčka! Všetko je tam o sexe

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ak ste slobodní, existuje jedno miesto, kam by ste mali vydať, ak túžite po najlepšom sexe svojho života. „Paríž – tam je všetko o sexe. Ak sa chcete dostať na sexuálnu párty v Paríži, musíte sa prihlásiť do zoznamu hostí a oni skontrolujú vaše profily na sociálnych sieťach, aby vás pustili dovnútra,“ prezradila pre denník Daily Star. „Paríž je mesto lásky, to je jasné. Parížania sú skutoční romantici, dajú vám pocítiť, že sa do vás zamilovali, aj keby to malo byť na jednu noc. Páči sa mi, keď sa muži neboja osloviť ženy,“ uviedla ďalej.

(Zdroj: Getty Images)

Podľa jej slov sú Parížania tiež veľmi sebavedomí a otvorení. „Vedia si užívať život, pohodu, ale zároveň vedia, ako rozdávať radosť,“ povedala. Mnohí ľudia sa tému sexu boja otvárať na verejnosti, ale aj v prítomnosti svojich partnerov. O to viac sú jej sympatickí Parížania, ktorí sa o tejto téme neboja diskutovať. Olga si v skutočnosti myslí, že sa od Francúzov môžeme veľa naučiť o intimite, pretože sú nenároční, nemajú príliš radi drámu a sú otvorení túžbe a potešeniu.

„Romantika – toto potrebujeme v našej kultúre randenia,“ uviedla. „Fľaša šampanského, syr a bageta a sledovať západ slnka na rieke Seine. Tak by malo vyzerať prvé rande, nie ísť na turistiku,“ dodala. Okrem toho podľa jej slov vo francúzskej kultúre takmer neexistuje žiarlivosť. „Myslím si, že je to založené na sebavedomí a pochopení, že sex môže byť len sex,“ uzavrela.