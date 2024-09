Sofia sa stravuje potravinami z kontajnerov: Ročne minie na jedlo iba 80 eur! Neuveríte, čo všetko už našla

(Zdroj: Instagram/dumpsterdivingwsoff)

Dánka Sofie Juelová-Andersenová žije aktuálne v Sydney a približne pred tromi rokmi sa začala prehrabávať v odpadových kontajneroch supermarketov, kde našla potraviny v hodnote stoviek eur. V súčasnosti sa tejto činnosti venuje každý týždeň a ročne minie na jedlo len 137 dolárov (83 eur). „Z prehrabávania v kontajneroch sa pre mňa stala záchranná misia,“ vysvetľuje manažérka reštaurácie, ktorá pochádza z dánskeho z Aarhusu, pre denník Daily Star. „Toľko dobrého jedla sa vyhodí a supermarkety pritom vedia, že sú ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť jesť,“ prezradila. O tom, že sa dá v supermarketových kontajneroch dostať ku kvalitnému jedlu, vedela vraj už dávnejšie, keď žila v Dánsku.

Napriek tomu, že Sofie mala vždy dostatok peňazí, považovala vyberanie jedla z kontajnerov za úspornú alternatívu, ako si doplniť zásoby. Cez deň prehľadávala s kamarátkou kontajnerové stojiská supermarketov a robila si poznámky pre svoje nočné výpravy za potravinami, pretože v niektorých lokalitách je takáto činnosť zakázaná. „Zavolala som kamarátke a večer išla so mnou von. Boli sme sa pozrieť do kontajnera v supermarkete a našli sme veľa zeleniny. Keďže sme to robili prvý raz, veľa sme si toho nevzali, ale zobrali sme si zeleninu, o ktorej sme si mysleli, že sa dá zjesť,“ uviedla.

Neskôr našla kontajner na všeobecný odpad, ktorý sa používal na vyhadzovanie všetkých druhov balených potravín. „Množstvo odpadu ma skutočne ohromilo. V zadnej časti supermarketu boli doslova dva kontajnery plné balených potravín: celých kurčiat, sladkostí, nápojov, raz sme našli 300 plechoviek diétnej koly ešte v škatuliach. Boli vyhodené z rôznych dôvodov, videli sme celú škatuľu fliaš kombuchy, pretože jedna z plechoviek bola poškodená. Nepodarená zelenina, tovar s jednodňovou expiráciou a poškodené obaly sú dôvody, prečo sa tieto veci vyhadzujú do kontajnera. Väčšinou však ide o potraviny, ktorým skončila platnosť pred jedným alebo dvoma dňami,“ prezradila.

Sofie posielala priateľom množstvo fotografií a zverejňovala ich na svojom Instagrame. Oni však boli stále presvedčení o tom, že takýto spôsob hľadania potravín je nechutný. „Ale keď som im neskôr ukázala fotografie a videá, boli ohromení. Povedali, že je to ako jedlo, ktoré si kúpili v supermarkete,“ povedala Sofie. Keď Sofie začínala s hľadaním kvalitných potravín v kontajneroch, míňala na jedlo približne 100 dolárov (60 eur) týždenne. Teraz sa jej však výdavky na potraviny úplne zredukovali a prežíva len z toho, čo sa jej podarí zachrániť z kontajnerov supermarketov. „Zo zvedavého hľadania pokladov sa stala voľba životného štýlu. Už vôbec nemíňam peniaze na jedlo a mám pocit, že nemám ani zďaleka takú chuť na veci ako kedysi. Minule som si išla kúpiť soľ a v supermarkete som sa úplne stratila, pretože to bolo tak dávno, čo som tam bola naposledy," uviedla.

„Dávam si tiež záležať na tom, aby som spotrebovala každý kúsok jedla, ktorý z kontajnerov získam. Veď prečo by som ho zachraňovala, keby som ho vyhodila. Takže rada varím a skúšam experimentálne recepty, ktoré nenájdete v žiadnej knihe,“ hovorí spokojne. V jednom z kontajnerov údajne narazila na desať kusov plne zabalenej pizza margarita, všimla si avokádo, červenú papriku a tiež petržlenovú vňať. Keď to všetko spojila, vykúzlila chutnú večeru, ktorú by sa nehanbila servírovať ani priateľom. Vďaka svojim úsporným nálezom si Sofie môže dovoliť luxus pracovať len štyri dni v týždni. „Vyberanie jedla zo smetiakov mi umožňuje pracovať menej. Mám len štvordňový pracovný týždeň, pričom jeden z dní trvá len štyri hodiny. Prináša mi to veľa finančnej a osobnej slobody,“ dodala.