Dietologička sa mesiac stravovala ultraspracovanými potravinami: Z výsledku experimentu jej spadla sánka!

(Zdroj: Instagram/jessicawilson.msrd/Getty Images)

Ultra-spracované potraviny sú už dlho spájané s vážnymi zdravotnými problémami, ako je rakovina, obezita, srdcové choroby a cukrovka. Ide o priemyselne vyrábané potraviny, ktoré často obsahujú aditíva, ako sú konzervačné látky, farbivá a zvýrazňovače chuti. Jessica Wilsonová, registrovaná dietologička z Kalifornie, si však myslí, že dôkazy nie sú také jednoznačné. Ona a mnohí ďalší tvrdia, že „ultra-spracované“ ako kategória potravín je príliš široká a nerozlišuje medzi položkami ako chlieb a sladkosti alebo mandľové mlieko a sýtené nápoje. Wilsonová preto uskutočnila mesačný experiment na meranie účinkov stravy, v ktorej dominovali spracované potraviny, na jej telo a myseľ.

Zistila, že jedenie týchto potravín jej dodalo viac energie, zasýtilo ju na dlhšiu dobu a vo všeobecnosti sa cítila oveľa lepšie. Wilsonová sa mesiac stravovala takmer výlučne zo spracovaných potravín. Tie zahŕňali mnoho rôznych definícií ultra-spracovaného – vrátane predbalených, mrazených jedál, jedla so sebou a potravín s viac ako piatimi prísadami. Zdá sa, že jej cieľom bolo čiastočne dokázať, že definícia ultra-spracovaných potravín je chabá – a tak konzumovala veci ako tofu, ovsené mlieko a granolu bez obilnín, ktoré môžu mať množstvo prísad, ale možno ich považovať za zdravé. „Ako môže byť celá táto kategória potravín niečím, čomu by sme sa mali vyhýbať?“ povedala pre magazín TIME.

Coca Cola nie je to isté, čo viaczrnný chlieb

Hoci väčšina dietológov nesúhlasí so spracovanými potravinami, Wilsonová nie je sama, kto spochybňuje väčšinový názor. Najrozšírenejší spôsob klasifikácie potravín sa nazýva NOVA. Dobrým pravidlom je, že ak vaše jedlo obsahuje prísady, ktoré nepoznáte alebo neviete vysloviť, môže byť spracované. V popise ingrediencií je však veľa priestoru na alternatívnu interpretáciu, pre denník Daily Mail povedala registrovaná dietetická sestra Carolyn Williamsová. Napríklad masovo vyrábaný viaczrnný chlieb možno považovať za ultra-spracovaný, aj keď je dobrým zdrojom vlákniny, vitamínov a ďalších živín, ktoré by väčšina dietológov odporučila zaradiť do svojho jedálnička.

(Zdroj: Getty Images)

Je jasné, vysvetlila Williamsová, že viaczrnný chlieb nepatrí do rovnakej kategórie výživy ako Coca Cola, ktorá je tiež vysoko spracovaná, ale nemá živiny a má vysoký obsah cukrov. Nie všetky ultra-spracované potraviny sú teda vytvorené rovnako, a preto nemusia mať rovnaké účinky na zdravie. S cieľom preskúmať túto medzeru sa Wilsonová rozhodla, že v septembri 2023 bude prijímať 80 percent svojej stravy z ultra-spracovaných potravín – od pizze a párkov v rožku až po vegánsky syr, ovsené mlieko a granolu bez obilnín. Zvyšných 20 percent pochádzalo zo zeleniny, ovocia, vajec, orechov a semien.

(Zdroj: Getty Images)

Na konci mesiaca dietologička povedala, že sa cíti lepšie, má viac energie a nie je taká hladná ako zvyčajne, pričom jedáva hlavne spracované potraviny. V rekapitulácii diéty poznamenala, že dokonca schudla. Tieto výsledky sú pravdepodobne dôkazom toho, že pred začatím diéty nejedla dostatok kalórií, povedala Wilsonová. Konzumácia ultra-spracovaných potravín jej v skutočnosti poskytla množstvo kalórií, ktoré potrebovala na to, aby mala počas dňa dostatok energie.

Viac ako jedna verzia príbehu

Napriek tomu je medzi mnohými dietológmi populárna myšlienka, že spracované potraviny sú spojené s prírastkom hmotnosti a inými zlými zdravotnými výsledkami. Spracované mäso, ktoré obsahuje dusičnany – bežnú prísadu v mnohých údeninách a lahôdkach – bolo podľa onkológov spájané so zvýšeným rizikom rakoviny hrubého čreva a žalúdka. V rámci štúdie z roku 2019, ktorú vykonali dietológovia v Národnom inštitúte zdravia, konzumovalo 20 ľudí stravu pozostávajúcu z 80 percent ultra-spracovaných potravín počas dvoch týždňov. Na konci štúdie výskumníci zistili, že keď účastníci dodržiavali spracovaný plán, zjedli v priemere o 500 kalórií viac ako pri klasickom stravovaní a v dôsledku toho pribrali.

(Zdroj: Getty Images)

V jednej z najznámejších štúdií o spracovaných potravinách doktor Chris van Tulleken, virológ a profesor na University College London, jeden mesiac konzumoval 80 percent spracovaných potravín. Nakoniec pribral, dostal zápchu a povedal, že lekárske testy ukázali zmeny jeho hormonálnych hladín a biológie mozgu. „Za pár týždňov som mal pocit, že som zostarol o desať rokov. Bol som ubolený, vyčerpaný, nešťastný a nahnevaný,“ napísal doktor van Tulleken v stĺpčeku pre Daily Mail. Wilsonová povedala, že je možné, aby boli obe štúdie pravdivé. Podľa jej slov je dôležité vziať do úvahy, že existuje veľa spôsobov, ako používať spracované potraviny. „Obe skúsenosti sú pravdivé. Verejnosť si zaslúži počuť viac ako jednu verziu príbehu,“ dodala.