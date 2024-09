VIDEO Žena rozbila obrovské slepačie vajce a zostala v šoku: Ani vo sne nečakala, že vo vnútri nájde TOTO

(Zdroj: YouTube/newsflare)

Mediálna spoločnosť Newsflare zdieľala na YouTube video, ktoré nakrútila žena z provincie Yunnan v juhozápadnej Číne. Na záberoch ukázala obrovské slepačie vajce. Už na prvý pohľad bolo jasné, že nejde o obyčajné vajce, pretože bolo skutočne obrovské. Očakávala však, že vo vnútri nájde tri žĺtka. O to, čo sa skrýva vo vnútri bizarného vajca, sa rozhodla podeliť so svojimi fanúšikmi.

Sama zostala prekvapená, keď sa v miske namiesto žĺtok objavilo bielko a ďalšie vajce. Toto vajce malo obyčajnú veľkosť a neskrývalo žiadne tajomstvá. Keď ho totiž rozbila, objavila to, čo sa dalo čakať – klasické žĺtok a bielko. Mnoho sledovateľov porovnávalo vajce s ruskou Matrioškou, tradičnou hračkou, v ktorej sú menšie bábiky ukryté vo väčších.

Jeden z komentujúcich však podotkol, že by mohlo ísť o zmutované vajce. „Takto vyzerá zmutované vajíčko. Je to výsledok hry s genetikou,“ uviedol v komentári. „Niektorí tvrdia, že je to znak šťastia,“ napísal druhý komentujúci. Ako informuje portál Backyard Poultry, hoci je to dosť zriedkavé, je dobre známe, že sliepka občas znesie vajce do vajca. „Tento jav sa vyskytuje, keď sliepka produkuje vajíčka vo vajcovode,“ uvádza portál. K fenoménu „vajca vo vajci“ dochádza, keď vaječník uvoľní druhé vajíčko predtým, ako prvé vajíčko úplne prejde vajcovodom.