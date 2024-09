Ak rozbíjate vajíčka TAKTO, riskujete vážne ochorenia: Odborník sa podelil o bezpečnejší spôsob prípravy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Mnohí rozbíjajú vajíčka na okraji misy alebo panvice. Existuje však lepší a menej riskantný spôsob, ktorý je bezpečnejší aj pre vaše zdravia. Tvrdia to viacerí odborníci a na obľúbenej kuchárskej stránke The Kitchn ho propaguje aj profesionál.

Podľa odborníkov existujú dva dôvody, prečo by ste sa mali mať na pozore, ak rozbíjate vajíčko o okraj misky alebo panvice. Po prvé: táto metóda zatlačí rozbitú škrupinu späť do samotného vajíčka a zároveň riskujete, že vám do misky alebo panvice spadnú drobné úlomky. Druhý dôvod? Baktérie z týchto úlomkov by mohli kontaminovať vaše jedlo. Znamená to, že najmä ľudia, ktorí majú radi redšiu praženicu alebo tekutejšiu omeletu, riskujú vznik ochorenia z nečistôt padajúcich zo škrupiny. Existuje však jednoduchý spôsob, ako túto činnosť vykonať bezpečne a na to, aby ste ju zvládli, nemusíte byť veľmi zdatní kuchári.

Tvrdí to aj profesionál na obľúbenej kuchárskej stránke The Kitchn. Po prvé: je veľmi dôležité rozbiť vajíčko na pevnom a rovnom povrchu. „Pri tejto metóde je oveľa menšia pravdepodobnosť, že sa žĺtky rozbijú alebo vaječná škrupina skončí v miske alebo na panvici,“ prezradil, uvádza denník Mirror. Po rozbití škrupiny uvidíte, ako žĺtok a bielok vykĺznu priamo do nádoby. Kľúčom k úspechu je istota a rovnováha. Ak do vajíčka udriete príliš silno, môže sa rozbiť. Pri správnej sile sa rozbije na polovicu. „Jediným silným ťuknutím vajce praskne, ľahko sa otvorí a žĺtok a bielok sa vysunú von, pričom zabránite tomu, aby sa rozbilo na kúsky a do vajca sa dostali úlomky škrupiny a baktérie z jej vonkajšej strany,“ vysvetľuje profesionál.

„Keď to raz alebo dvakrát vyskúšate, verte alebo nie, táto metóda je skutočne jednoduchšia ako metóda rozbíjania o okraj,“ dodal. Bezpečne spracované vajcia sa tešia veľkej obľube pre svoje výživové vlastnosti. Niektorí odborníci dokonca tvrdia, že môžu pomôcť posilniť váš imunitný systém. A ak sa zdržiavate konzumácie vajec zo strachu z ďalších hodnôt cholesterolu, nemusíte. Podľa lekárov z Mayo Clinic by ste mali obávať najmä olejov a tukov, ktoré sa používajú na prípravu vajec, informuje denník New York Post.