Rodina na vzdialenom ostrove objavila záhadnú konštrukciu: Keď zistili, o čo ide, spadla im sánka!

(Zdroj: Reddit/Purdu787)

Mike Irmen a jeho rodina boli na návšteve ostrovov Cayos Cochinos v Hondurase, keď na pláži zbadali trosky označené slovom „Ariane“. Irmen sa obrátil na Reddit so žiadosťou o pomoc pri identifikácii podivného nálezu. Záhada bola vyriešená pomerne rýchlo, k čomu prispelo aj identifikačné logo. „Pekný nález. Vlastne je to súčasť mojej práce. Tieto panely vyrába vo Švajčiarsku spoločnosť Beyond Gravity (predtým RUAG Space),“ vysvetlil jeden používateľov sociálnej siete a zverejnil záber, na ktorom stojí pred štartovacím systémom Ariane 5. „Je to súčasť kapotáže užitočného zaťaženia (PLF),“ prezradil ďalej používateľ Redditu a dodal, že kryt nie je starší ako dva roky.

Irmen z Daytonu v štáte Ohio je sám letecký inžinier a mal podozrenie, že sa pozeral na horný kryt rakety. „Horný kryt rakety zakrýva náklad počas štartu a po opustení zemskej atmosféry je z rakety odhodený,“ povedal pre Newsweek. „Vyzeralo to, ako keby tam už nejaký čas bol. Slaná voda skorodovala veľa kovových kúskov,“ dodal. Zdá sa, že nájdený kus je skutočne súčasťou kapotáže Ariane 5. Kabotáž je súčasťou štartovacieho systému Ariane 5, ktorý bol hlavným európskym štartovacím systémom v rokoch 1996 až 2023.

„Kryt rakety Ariane 5 bol umiestnený na samom vrchu odpaľovacieho zariadenia. Jeho funkciou bolo chrániť náklad pred aerodynamickými, tepelnými a akustickými javmi, keď raketa stúpala z odpaľovacej rampy atmosférou do výšky približne 100 kilometrov,“ vysvetľuje Európska vesmírna agentúra. „Keď nosná raketa opustila zemskú atmosféru, približne tri minúty po vzlietnutí, kapotáž bola odhodená. Tým sa odľahčila záťaž zvyšnej nosnej rakety, pretože stratila približne dve tony tejto už nepotrebnej konštrukcie,“ dodali predstavitelia agentúry.