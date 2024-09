Turistka strávila hodiny výstupom na horu, keď dorazila na vrchol, zostala v šoku: Toto sa určite stalo aj vám

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WALES – Turistka menom Charlie hodiny stúpala do strmého kopca a keď dorazila na vrchol, takmer onemela. O svoj zážitok sa podelila vo videu, ktoré publikovala na TikToku. Mnoho ľudí sa nahrnulo do sekcie komentárov a tvrdilo, že ich video pobavilo a že sa s ním vedia absolútne stotožniť.

Milovníčka turistiky Charlie sa so svojimi sledovateľmi na TikToku podelila o úsmevné video z nedávnej túry. Upozornila na to, čo sa často stáva, keď sa rozhodnete vyliezť na horu. Turistka strávila niekoľko hodín prechádzkou po Pen y Fan v Brecon Beacons vo Walese, ale keď konečne vyšla na vrchol, zostala sklamaná. Očakávala, že sa jej naskytnú úchvatné výhľady na waleské hory, no jediné, čo videla, bola hustá hmla.

„Výhľad v 80 percentách prípadov,“ zavtipkovala v popise videa. Zároveň prezradila, že najhoršie na tom bolo, že sa rozhodla ísť na túru špeciálne kvôli výhľadom. Mnoho ľudí v komentároch priznalo, že ich video pobavilo a potvrdilo, že v podobnej situácii sa ocitli aj oni sami. „Úplne sa s tým viem stotožniť,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Toľkokrát sa mi to stalo,“ pridal sa druhý. „Výhľady patria k horám,“ dodal tretí.

Charlie, ktorá miluje turistiku, uverejňuje videá o cestovaní a fitness. Fyzioterapeutku často vídať, ako dokumentuje svoje cesty a dobrodružstvá, a na sociálnej sieti sa môže pochváliť viac ako 40 000 sledovateľmi. Často zdieľa tipy na turistiku a cestovanie a niekedy dokonca zverejňuje videá z ciest so svojím roztomilým psom Pippou.