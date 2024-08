Trápia vás menštruačné kŕče? Lekár radí lacný a jednoduchý spôsob, ako sa ich zbaviť! Stačí vypiť TOTO

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ženy s menštruačnými kŕčmi si môžu pochutnať na domácom lieku – šťave z nakladaných uhoriek. „Pitie šťavy z nakladaných uhoriek na menštruačné kŕče môže byť účinné vďaka vysokému obsahu elektrolytov, najmä sodíka a draslíka, ktoré môžu pomôcť zmierniť svalové kŕče,“ povedal minulý týždeň lekár kalifornskej pohotovosti Joe Whittington vo videu, ktoré publikoval na TikTok. „Ocot v nakladanej šťave môže tiež podporiť svalovú relaxáciu a znížiť bolesť stabilizáciou hladiny cukru v krvi,“ dodal.

Metódu vyskúšala 37-ročná komička Brittany Furlanová, manželka rockera Tommyho Leeho a moderátorka podcastu „This Is the Worst“. „Umieram na kŕče a potom môj manžel z ničoho nič povedal: ‚Prečo nevypiješ kyslú uhorkovú šťavu?‘,“ vysvetlila Furlanová, ktorá trpí endometriózou a syndrómom polycystických ovárií. Kŕče sa podľa jej slov zmiernili do piatich minút po vypití šťavy. Chris Mohr, poradca pre fitness a výživu zo spoločnosti Fortune Recommends Health, hovorí, že sodík v šťave z uhoriek pomáha doplniť soľ vyčerpanú počas intenzívneho cvičenia, čo môže spôsobiť svalové kŕče. O účinnosti šťavy pri zmiernení menštruačných kŕčov však presvedčení nie je.

„Šťava z nakladaných uhoriek je primárne považovaná za účinnú pri svalových kŕčoch, ako sú tie, ktoré sa vyskytujú v nohách, chodidlách alebo rukách, ktoré sú zvyčajne spôsobené cvičením alebo inou fyzickou aktivitou,“ povedal Mohr pre portál Scary Mommy. „Nie je však veľa dôkazov, ktoré by naznačovali, že je táto šťava užitočná aj pri menštruačných kŕčoch, ktoré sú spôsobené hormonálnymi výkyvmi a kontrakciami maternice,“ dodal.

(Zdroj: Getty Images)

Ak chcete šťavu predsa len vyskúšať, nepodceňte Whittingtono varovanie: „Najlepšie je piť ju s mierou, pretože vysoký obsah sodíka môže predstavovať riziko pre osoby s určitými zdravotnými problémami.“ Whittington tiež uvádza, že slané látky v šťave môžu pomôcť vyliečiť alkoholovú opicu.