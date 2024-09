Z chlapca sa stal Mauglí: Kvôli šikane ušiel do divočiny, roky žil so zvieratami! Neuveríte, ako vyzerá dnes

(Zdroj: X/Black_memes507)

V spomínanom dokumentárnom filme sa chlapec nachádzal v lese, kde jedol trávu a banány spolu s ostatnými divými zvieratami. Nemal jednoduchý životný príbeh. Trpí chorobou nazývanou mikrocefália, pri ktorej sa dieťa narodí s oveľa menšou hlavou, ako je normálne. Keďže sa mu jeho rovesníci vysmievali, bol nútený utiecť z domu. Často mu nadávali, že vyzerá ako opičí muž. Jeho príbeh sa ale dočkal šťastného konca. Do africkej krajiny pricestoval filmový štáb, ktorý chcel o Zanzimanovi natočiť dokumentárny film. Vďaka nemu sa opäť stretol so svojou rodinou. Vo svojom poslednom mediálne známom vystúpení zmenil imidž a vyzerá šťastne.

Tvorcovia dokumentárneho filmu Afrimax TV založili stránku na platforme GoFundMe, na ktorú mu prišlo množstvo darov z celého sveta. Zanzimanovi a jeho mame to umožnilo vybudovať si nový spoločný život. Zábery z roku 2022 ukázali, že Zanziman vyzerá veľmi elegantne v školskej uniforme a teší sa z normálneho života so svojou matkou. Podľa slov jeho matky je jeho neuveriteľná premena obrovským zázrakom. Finančné dary boli použité na to, aby ho poslali do školy pre deti so špeciálnymi potrebami v komunitnom centre Ubumwe v Rwande.

Zanzimanova matka podľa denníka Daily Star povedala: „Boh je všemohúci. Posmievali sa mu a ja som často nevedela, čo mám robiť. Momentálne je v škole so svojimi rovesníkmi a ja som veľmi šťastná. Má dobrý život. Priatelia nám postavili dom a môj smútok zrazu zmizol. Predtým sme bývali v starom dome, ktorý nám každú chvíľu mohol spadnúť na hlavu. Nikdy by som neverila, že sa mi splnia moje želania. Teraz už máme všetko a je to raj na zemi.“ Podľa najnovších informácii Zanziman už vie jazdiť na bicykli a dokonca si aj vyprať oblečenie.