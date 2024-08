Zamestnanci predajne Louis Vuitton doplatili na svoju aroganciu: Krutá pomsta od zákazníčky! Toto vyviedla

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

ČHUNG-ČCHUNG – Žena prinútila zamestnancov predajne Louis Vuitton v Číne spočítať 600 000 jüanov (75 439 eur) v hotovosti a napokon z obchodu odišla bez toho, aby si čokoľvek kúpila. Napriek tomu, že to môže znieť bizarne, išlo o plán pomsty za predchádzajúce nepríjemné stretnutie.

Prvýkrát žena vošla do predajne v nákupnom centre StarLight Place v Čchung-čchingu na juhozápade Číny v júni. Chcela si nakúpiť oblečenie, no tamojší zamestnanci sa k nej správali odmietavo, informuje portál The Straits Times. Okrem toho, že ignorovali jej žiadosť o nápoj, neukázali jej najnovšiu kolekciu a odkázali ju len na výrobky z predchádzajúcich sezón. Obvinila tiež personál z toho, že na ňu prevracal oči a pôsobil netrpezlivo, keď si chcela obzrieť jednotlivé kúsky oblečenia. Ignorovali ju aj na centrále firmy.

(Zdroj: Getty Images)

Žena dva mesiace pripravovala plán pomsty a napokon sa vrátila do predajne s taškou peňazí. V sprievode jej osobného asistenta a priateľa si skupina vyskúšala nejaké oblečenie a potom povedala predajcovi, že si ich kúpia. Veľkú tašku hotovosti odovzdala predavačkám pod zámienkou, že za oblečenie zaplatí. Spočítanie bankoviek trvalo personálu dve hodiny, no hneď ako skončili, žena im povedala, že si nákup rozmysleli a radšej odídu.

Na sociálnej sieti Xiaohongshu napísala: „Keď skončili s počítaním, vzala som si peniaze a odišla. Ako si môžu myslieť, že si kúpim ich produkty?“ Príbeh ženy zožal chválu od používateľov sociálnej siete. „Tento koniec je taký úžasný. Vždy som sa čudoval, prečo sú títo predavači takí arogantní,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Predávajú luxusný tovar, ale to neznamená, že sú sami luxusným tovarom,“ dodal druhý.