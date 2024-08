Mamička (37) pobúrila ľudí: Pikantný obsah natáča s vlastným synom (19)! Je to skutočná práca, tvrdí

(Zdroj: Instagram/andressaurachoficial)

BRAZÍLIA - Na platformách, ako je OnlyFans, publikuje svoj šteklivý obsah aj mnoho mamičiek. Napriek tomu, že niektorí ich za to kritizujú, iní poukazujú na ešte kontroverznejší prípad. Ten sa týka modelky Andressy Urachovej a jej syna, ktorý mamu pravidelne fotografuje.

Na sociálnej sieti X sa objavilo video, v ktorom vystupuje 37-ročná modelka Andressa Urachová so svojim 19-ročným synom Arthurom na španielskom kanáli Programa Chupim, informuje portál news.com.au. Jeho matka podľa dostupných informácii zverejňuje kontroverzný obsah pre dospelých. Najhoršie na tom je, že za kamerou stojí jej syn. V rozhovore sa jeden z moderátorov spýtal Artura, či to dokáže brať ako prácu. Mladík odpovedal: „Pre mňa to práca naozaj je. Moja matka ma sexuálne nepriťahuje. Niekedy som s ňou natáčal aj scény, ktoré boli fakt nechutné.“

Používatelia sociálnych sietí však boli aj napriek tomu zhrození a utvorili si na rodinnú idylku svoj názor. „Matka je pornohviezda a syn, jej vlastný syn, ktorého porodila, ju natáča? Kam tento svet speje?“ uviedol jeden z komentujúcich. Ďalší ľudia označili tento fakt za nechutný a hanebný: „Spoločnosť stratila svoje hodnoty, integritu a slušnosť.“

Iný sa pridal: „Som znechutený. Naozaj existujú v dnešnej dobe matky, ktoré majú svoje deti na to, aby im natáčali sexuálne scény a nikomu to nepríde divné?“ Nie je to prvýkrát, čo Urachová a jej syn Arthur čelili kritike za svoju prácu. Na Instagrame dostávajú často otázky ohľadne obsahu. Arthur povedal, že sa za prácu svojej matky nehanbí a že rešpektuje jej rozhodnutie.