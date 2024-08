Expertka vyvrátila mýty o smrti kráľa rock'n'rollu: Kvôli TOMUTO by sa Elvis Presley nedožil vysokého veku!

(Zdroj: TASR)

USA - Mýty o smrti kráľa rock'n'rollu sprevádzajú jeho meno už desaťročia. Spisovateľka Sally A. Hoedelová v knihe Destined to Die Young uvádza, že sú všetky nepravdivé. Podľa jej slov sú nesprávne uvádzané aj okolnosti jeho úmrtia, a to kvôli histórii úmrtí v rodine Elvisa Presleyho.

Konšpirátori a najväčší fanúšikovia Elvisa Presleyho šíria od jeho smrti rôzne teórie, v ktorých vyvracajú, že je mŕtvy. Zároveň sa v priebehu rokov množia aj príbehy o príčine úmrtia, ku ktorému došlo 16. augusta 1977. Neslávne známa je napríklad fáma, že kráľ rock'n'rollu zomrel na záchode pri jedení sendviča, alebo že sa predávkoval drogami. Pravdou je, že Elvis, ktorý skonal vo veku 42 rokov, priniesol radosť ľuďom, ktorí milovali jeho originálne pohyby na pódiu a nezameniteľný hlas. Kým však boli jeho fanúšikovia zaneprázdnení smútením za jeho krátkym životom, iní sa zaoberali šírením lží o jeho odchode, pitve a mnohých ďalších veciach.

Sally A. Hoedelová v knihe Destined to Die Young, ktorú napísala po rozsiahlom prieskume jeho života, zostáva neoblomná a chce ukončiť „senzačné“ príbehy o živote speváka. Podľa spisovateľky je síce pravda, že ho našli mŕtveho v jeho sídle Graceland v Memphise, ale všetky okolnosti sú nesprávne, informuje portál Unilad. Povedala, že ak niekto dúfa vo veľké odhalenie, ku ktorému má dôjsť o tri roky, keď budú zverejnené výsledky jeho pitvy, tak bude sklamaný. „Mýtus o zverejnení pitevnej správy v roku 2027 ma naďalej trápi. Po prvé, naznačuje nejakú dymiacu zbraň, čo jednoducho nie je pravda. Po druhé, je to súkromný rodinný dokument a pri 50. výročí jeho smrti ho nebudú musieť zverejniť. Domnievam sa, že táto fáma vznikla len kvôli preto, aby vyvolala zmätok,“ uviedla.

Podľa zákona štátu Tennessee sa v roku 2027 zverejní úmrtný list, nie pitevná správa, ktorej obsah je už v podstate známy. „Nie je tu teda žiadne veľké tajomstvo, ktoré by čakalo na odhalenie,“ pokračuje spisovateľka. Aj keď sa detaily o smrti Elvisa opisujú ako hrozné alebo dramatické, jednoducho to tak nie je. Spevák síce mal zlé návyky a holdoval návykovým látkam, ale jeho smrť bola pravdepodobne spôsobená chorobou, ktorá roky trápila celú jeho rodinu. „Zjednodušená predstava je, že to bolo predávkovanie drogami a že sa ujedol k smrti. Obe sú tak ďaleko od pravdy, ako sa len dá. Neexistuje absolútne žiadny dôkaz o smrti predávkovaním drogami. Bol to veľmi rýchly problém súvisiaci so srdcom,“ vysvetlila Sally.

Príčina úmrtia mohla byť geneticky podmienená, pretože problémy s pečeňou a srdcom sa v rodine speváka vyskytovali vo veľkej miere, a to z oboch strán. „Nemyslím si, že by mal dlhý život vzhľadom na všetko, čo mu bolo, a najmä na poruchy srdca a pečene, ktoré sa v jeho rodine vyskytujú. Problém so srdcom nie je nevyhnutne rozpoznateľný. Nevieme, čo to je, ale je to absolútny precedens. Vidíme to v rodine. Aj jeho otec zomrel mladý,“ tvrdí autorka knihy. Elvisova matka Gladys zomrela na infarkt a jeho strýkovia zomreli vo veku 46, 49 a 59 rokov na problémy súvisiace s pečeňou, srdcom a pľúcami. Podľa provincie Manitoba bola vtedy ako dôvod jeho úmrtia uvedená srdcová arytmia s podozrením na interakciu antihistaminika, kodeínu a demerolu, ako aj valia a niekoľkých ďalších liekov na upokojenie.