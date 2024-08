Manželov vydesili čudné zvyku zo strechy ich domu: Vyšli von a zbadali... FOTO, z ktorej pôjdete do kolien

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WHITWORTH – Nie každý deň vás zobudí stádo oviec, ktoré kráča po vašej streche. Presne to sa však stalo jednému páru minulý týždeň vo štvrtok. Z bizarných záberov, ktoré sa objavili na internete, pôjdete do kolien.

Dvadsaťosemročná Kristen Jacksonová a jej tridsaťtriročný partner Daniel Payne z mesta Whitworth v grófstve Lancashi sa spočiatku obávali, sa do ich domu vlámali zlodeji. Okolo ôsmej hodiny ráno započuli hlasné zvuky. Keď Kristen vyšla von, aby to preskúmala, zostala v šoku. Štyri ovce sa objavili na streche ich nehnuteľnosti. „Rýchlo som vyskočila z postele, vyšla som zadnými dverami, išla som do zadnej časti záhrady a pozrela sa hore. Nevedela som povedať nič iné iba: ‚Panebože, na streche sú ovce‘,“ prezradila, informuje denník New York Post.

Horrified homeowner finds flock of sheep on her roof: ‘It surely can’t be a bird’ https://t.co/GbiGpF7b4L pic.twitter.com/APXszlt2QG — New York Post (@nypost) August 19, 2024

Keď si Kristen uvedomila príčinu bizarného rozruchu, vybuchla od smiechu. Stále nemohla uveriť tomu, že má na streche ovce. Povedala: „Bolo to celkom vtipné. Vbehla som dovnútra, zobrala som telefón a povedala svojmu partnerovi, že musí ísť von, lebo mi neuverí. Vyšiel von, otočil sa a bol v šoku. Začal sa smiať na tom, že máme na streche štyri ovce, ktoré na nás len tak pozerali.“ Kristen vysvetlila, že ich dom, do ktorého sa nasťahovali len pred vyše rokom a ktorý momentálne rekonštruujú, je čiastočne ponorený do svahu. To umožnilo zvedavým zvieratám dostať sa na strechu.

Povedala: „Žijeme vo Whitworthe a sme na vresoviskách, takže sa nám stáva, že sa ovce a kravy potulujú po ceste, ak ujdú. Je prekvapením, že sa dostali na príjazdovú cestu, cez plot a na strechu. Ale v priebehu piatich až desiatich minút, keď sme ich vyplašili, nejakým spôsobom odišli.“ Kristen povedala, že spevní hranice pozemku, aby sa uistila, že žiadne ďalšie zvieratá sa už neodvážia ísť na strechu ich domu. Dodala: „V budúcnosti určite urobíme zmeny na plote, aby sa to už neopakovalo.“