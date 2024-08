Päť rokov po Titanicu sa potopila aj vojnová loď: Tento muž prežil obe katastrofy! Z jeho výpovede priam mrazí

(Zdroj: X/miafernandez/Getty Images)

SS Arcadian, postavený ako zaoceánsky parník, si v roku 1915 prenajalo Kráľovské námorníctvo. 15. apríla 1917 sa však potopil a 279 ľudí zahynulo. Bolo to päť rokov do dňa po potopení Titanicu. Jedným z pasažierov, ktorí prežili potopenie slávneho Titanicu, bol aj Thomas Threlfall. Ten bol v osudný deň aj na palube Arcadiana a opäť prežil. Grécky tím teraz objavil vrak parníka v hĺbke 163 metrov juhovýchodne od kykladského ostrova Sifnos. Vedúci tímu Kostas Thoctarides pre denník Daily Mail povedal: „Už dlho čítame tento napínavý príbeh, ktorý má toľko fascinujúcich aspektov. Potom sme uvideli jej obraz na morskom dne, niečo, čo ľudské oko videlo po prvýkrát. Pre nás to bola cesta do minulosti a histórie Arcadianu, ktorú väčšina ľudí v Grécku nepozná.“

Arcadian bol potopený na ceste zo z gréckeho Solúna – dnes známeho ako Thessaloniki – do egyptskej Alexandrie. Loď zmenila kurz na západ do Kyklád v nádeji, že sa vyhne nemeckej ponorke, ktorú odhalili na ostrove Ikaria. To sa však nepodarilo. Ľudia na palube práve dokončili cvičenie na opustenie lode, keď ju o 17:44 zasiahlo torpédo. Vypálené z UC-74 zasiahlo Arcadian na jej pravoboku, medzi mostíkom a predným stožiarom. Keďže väčšina posádky bola stále na palube, kapitán Charles L. Willats nechal spustiť záchranné člny a nariadil opustenie lode – tentoraz naozaj. Len päť minút po výbuchu prova skĺzla pod hladinu a zadná časť lode sa zdvihla.

Pacific Steam Navigation Co passenger liner Ortona.



Built in 1899, converted to a cruise ship in 1910 and renamed Arcadian.



She was sunk by a U-boat in 1917. pic.twitter.com/usMHGi8AdC — Jipe Cruise (@CruiseJipe) August 15, 2024

Jej sprievod, HMS Sentinel, viedol záchrannú akciu, pričom francúzske vojnové lode z Milosu sa pripojili o dve a pol hodiny neskôr. Celkovo sa zachránilo 1 058 ľudí a 279 zahynulo – z toho 34 členov posádky, desať členov námorníctva a dvaja civilisti, zvyšok z armády. Preživší Threlfall neskôr povedal: „Bol to ten istý deň a v tom istom mesiaci, keď sa potopil Titanic, a ja som bezpečne vyviazol z oboch tragédii. Titanic sa na pár hodín zastavil na vode a mali sme čas, ale v tú noc sa samozrejme nedalo prežiť vo vode. Tentoraz sme mali pokojné more a teplé počasie a mali ste šancu, ale pri Titanicu ste zomreli vo vode takmer hneď, ako ste sa do nej dostali.“

11:53PM: Fireman Thomas Threlfall is having to wade through water from the passage from his quarters on G deck. #Titanic112 #Titanic pic.twitter.com/fAgwPpgyBM — Mia Fernández 🤓 (@miafernandez) April 14, 2024

Vo vyhlásení Planet Blue, spoločnosti Thoctaridesa, sa uvádza, že Arcadian je vo vynikajúcom stave a je jedným z najpôsobivejších vrakov v Grécku. „Zdá sa, že čas sa zastavil pri jeho potopení v roku 1917,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení. Diera spôsobená torpédom je viditeľná aj teraz. Pre Thoctaridesa je to vyvrcholenie desaťročia trvajúceho úsilia. Na lodi, ktorú skúmali externe pomocou ROV (diaľkovo ovládané vozidlo), odborníci nenašli žiadne pozostatky ani osobné artefakty. Thoctarides venoval objav tým, ktorí na lodi v ten osudný deň zahynuli.

Loď bola postavená v roku 1899 spoločnosťou Vickers, Sons & Maxim na ich dvore v Barrow-in-Furness v Anglicku. Postavená pre spoločnosť Pacific Steam Navigation Company, pôvodne bola pomenovaná Ortona, ale po tom, čo ju v roku 1906 odkúpila spoločnosť Royal Mail Steam Packet Company, bola premenovaná na Arcadian. Jej nepriateľ, ponorka UC-74, bola vyrobení v roku 1916 vo Vulcan Shipyard v Hamburgu a počas svojej kariéry potopila celkovo 37 lodí. Po vyčerpaní paliva bola v roku 1918 internovaná v Barcelone, v roku 1919 sa vzdala Francúzsku a o dva roky neskôr sa rozpadla v Toulone.