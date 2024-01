Jedna z najväčších záhad Titanicu: Kde zmizli mŕtvi pasažieri? Vo vraku sa nikdy nenašli žiadne ľudské pozostatky

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Atlantic/Magellan via AP)

NEW YORK - Viac ako 111 rokov po tom, ako sa potopil, Titanic neprestáva fascinovať a prekvapovať verejnosť. Nedávno sa na sociálnych sieťach objavil zvláštny fakt, že napriek prieskumu ponoreného vraku sa na jeho palube nikdy nenašli žiadne ľudské pozostatky.

Režisér filmového megahitu Titanic James Cameron, ktorý navštívil a preskúmal vrak 33-krát, v roku 2012 pre New York Times povedal, že v ňom nikdy nevidel žiadne ľudské pozostatky. "Videli sme oblečenie. Videli sme páry topánok, čo by silne naznačovalo, že tam v jednom bode bolo telo. Ale nikdy sme nevideli žiadne ľudské ostatky." Aj keď to znie čudne, existujú dobré dôvody, prečo nikto nenašiel telá viac ako 1500 ľudí, ktorí zomreli na palube parníka. Jedným z nich sú záchranné vesty pre cestujúcich a posádku.

Aj keď pasažieri vo vode umreli, vesty ich naďalej nadnášali. Búrka po potopení pravdepodobne rýchlo zmietla telá z miesta vraku a oceánske prúdy ich odniesli ďalej. Telá uväznené v samotných troskách pravdepodobne tiež zmizli vďaka rybám a iným organizmom.

"Problém, s ktorým sa musíte vysporiadať, je, že v hĺbke približne 914 metrov pod hladinou prechádzate pod to, čo sa nazýva hĺbka kompenzácie uhličitanu vápenatého," vysvetlil pre NPR hlbokomorský prieskumník Robert Ballard.

(Zdroj: Getty Images)

Voda v hlbokom mori je nedostatočne nasýtená uhličitanom vápenatým, z ktorého sa skladajú kosti. Akonáhle v takejto hĺbke morské živočíchy skonzumujú ľudské mäso a odhalia kosti, tie sa rozpustia. Niektorí veria, že v uzavretých častiach lode, ako je strojovňa, kde sa čerstvá voda bohatá na kyslík možno nedostala, môžu byť stále nejaké zachované telá. Je však nepravdepodobné, že ich tam niekto nájde.