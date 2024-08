Muži počas horúčav pozorujú zvláštny fenomén: Súvisí s ich penisom! Lekári vysvetlili, čo sa naozaj deje

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Leto ponúka mnoho zdravotných výhod – lepšiu duševnú pohodu, možnosť byť fyzicky aktívnejší, keďže môžete tráviť viac času vonku, a lepší spánok. Niektorí muži však uvádzajú ďalšiu výhodu, ktorú môže priniesť teplejšie počasie, a je to fenomén známy ako „letný penis“.

Doktor Chun Tang, praktický lekár na súkromnej zdravotnej klinike Pall Mall Medical, uviedol, že termín „letný penis“ používajú muži na opis toho, keď sa im penis počas horúceho počasia zdá byť o niečo väčší alebo hrubší. „Nie je to oficiálny lekársky termín, len niečo, čo si ľudia všimli a o čom hovoria,“ pre denník The Sun priblížil Tang. V teplejších mesiacoch, najmä keď je horúco a vlhko, sa krvné cievy – vrátane tých v penise – rozšíria. To môže spôsobiť, že mužský penis bude vyzerať trochu inak.

(Zdroj: Getty Images)

„Niektorí muži si všimnú, že ich penis vyzerá trochu väčší, najmä keď je ochabnutý. Kvôli zvýšenému prietoku krvi môže byť mäkší alebo ochabnutejší ako zvyčajne,“ uviedol Tang. Podľa jeho slov neexistuje žiadna presná teplota, pri ktorej sa „letný penis“ prejaví. Najpravdepodobnejšie sa však objavuje práve počas letných horúčav. „Keď je horúco, vaše telo sa prirodzene pokúša ochladiť rozšírením krvných ciev, čo môže zvýšiť prietok krvi do miest, ako sú vaše ruky, nohy a dokonca aj váš penis,“ vysvetlil Tang.

Odborníci preto odporúčajú počas leta nosiť voľnú a priedušnú spodnú bielizeň, napríklad bavlnené boxerky. Na druhej strane, nosenie tesného oblečenia, ​​ako sú úzke džínsy alebo priliehavé slipy, môže obmedziť krvný obeh. Napriek tomu, že mnohí muži sa „letnému penisu“ potešia, praktická lekárka Sarah Jarvisová pre denník The Sun vysvetlila, že tento fenomén nemá žiadny vplyv na sexuálny výkon. „Váš penis nerastie, sú to len vaše krvné cievy, ktoré sa o niečo zväčšujú,“ povedala. S príchodom chladnejšieho počasia sa veľkosť penisu vráti do normálu. Ako dodal Tang, samotný „letný penis“ nie je príznakom ničoho vážneho.