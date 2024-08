Žena žiadala, aby jej manžel platil za sex: Bol príliš tučný a neschopný! Bizarný prípad skončil pred súdom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TAIWAN – Aj šťastné manželstvo sa môže razom zmeniť na hotovú nočnú moru. Svoje o tom vie muž z Taiwanu, ktorý požiadal o rozvod so svojou manželkou. Tá od neho žiadala, aby jej platil za sex. Dôvodom bola mužova nadváha, kvôli ktorej bol muž údajne zlý v posteli.

Podľa denníka South China Morning Post sa muž menom Hao oženil so svojou manželkou Xuan v roku 2014 a mali spolu dve deti. Problémy sa začali o tri roky neskôr, keď jeho polovička obmedzila sex na raz mesačne. O dva roky neskôr, v roku 2019, s ním Xuan odmietala mať sex a údajne jeho príbuzným povedala, že je príliš tučný a neschopný. Frustrovaná z nútenej abstinencie podala v roku 2021 žiadosť o rozvod. Neskôr jej ale sľúbil, že sa zmení a na ich vzťahu zapracuje, tak svoju žiadosť o rozvod stiahla. Hao dokonca prepísal ich dom na jej meno. Xuan sa ale naďalej bránila spoločnej interakcii a za milovanie či rozprávanie si účtovala vždy 15 dolárov (13,73 eur). Daň za sex si vyžiadala rozpad manželstva.

Hao podal žiadosť o rozvod, ktorej sudca vyhovel s odôvodnením, že ich manželstvo je chladné a ťažko napraviteľné. Pred druhou žalobou sa muž so svojou manželkou dva roky nerozprával, komunikoval len prostredníctvom aplikácií na bezplatné posielanie správ. Manželka sa odvolala na vyšší súd, ktorý jej žiadosť aj tak nakoniec zamietol. Zaujímavé je, že to nie je prvý prípad, keď niekto svojmu partnerovi vnucuje politiku platenia za sex. V roku 2014 istá žena v Taiwane účtovala svojmu manželovi, vodičovi nákladného auta, 2 000 eur za sex, ako aj za jedlo a rozhovory s odôvodnením, že neprispieva na rodinu dostatočným množstvom peňazí.

Podľa newyorského rozvodového právnika Jamesa Sextona sú dvoma hlavnými dôvodmi rozvodu párov problémy s peniazmi a problémy v spálni, informuje denník New York Post. Sexton tvrdí, že „sexuálne sucho“ zvyčajne vedie k nevere a poznamenáva, že muži chcú viac kvantitatívneho sexu, kým ženy chcú viac kvalitného. „Je to ten istý dôvod, prečo je pornografia populárnejšia u mužov ako u žien – pretože muži chcú jednoducho urobiť to, čo majú,“ povedal.