Toto je cena za nesmrteľnosť: Európska spoločnosť prišla s fascinujúcou technológiou! Záujem ľudí je obrovský

Viac ako 650 záujemcov zareagovalo na ponuku spoločnosti Tomorrow Bio. Zaradili sa tak do zoznamu čakajúcich na kryokonzerváciu a súhlasia s tým, že po smrti budú zmrazení. Oživení by mali byť v budúcnosti, keď bude k dispozícii dostatočne pokročilá technológia. Ak by ste uvažovali nad tým, že tento zoznam rozšírite, pripravte si 197 955 eur. Ak si chcete týmto spôsobom uchovať iba svoj mozog, postačí vám 73 360 eur. Prvé európske laboratórium na kryokonzerváciu, ktoré sa teší veľkej obľube, bolo založené v roku 2020. Jeho vedenie tvrdí, že už zmrazili šesť ľudí a päť domácich zvierat a ďalších 650 platiacich členov čaká na svoju šancu pridať sa k nim. „Osobne verím, že počas môjho života budeme svedkami bezpečnej kryokonzervácie a oživenia zložitých organizmov,“ uviedol spoluzakladateľ spoločnosti Fernando Azevedo Pinheiro, ktorý má v súčasnosti 40 rokov, pre denník Daily Mail.

Ako to prebieha?

Kryogénna konzervácia spočíva v zmrazení nedávno zosnulej osoby pri teplote -198°C a zachová ju v stave, v akom bola v okamihu smrti. V budúcnosti bude možné zosnulého pacienta bezpečne oživiť a liečiť ho na akékoľvek ochorenie, ktoré spôsobilo jeho úmrtie. Hlavným predajným argumentom spoločnosti pre potenciálnych zákazníkov je rýchlosť zmrazenia po ich smrti. „Sme prvá a v súčasnosti jediná kryonická spoločnosť, ktorá ponúka kryoprotekciu v teréne,“ pokračuje Pinheiro. „Znamená to, že proces začíname okamžite po tom, ako je pacient vyhlásený za mŕtveho, a to pomocou našich dodatočne vybavených sanitiek, ktoré fungujú ako mobilné operačné sály,“ dodal. Keďže rýchlosť je veľmi dôležitá, spoločnosť využíva sériu pohotovostných, stabilizačných a transportných tímov (SST), ktoré sa nachádzajú v Berlíne, Amsterdame a Zürichu.

Posádka uloží zosnulého do ľadového kúpeľa a zároveň mu poskytne masáž srdca a kyslík, aby spomalila rýchlosť rozkladu. Ešte pred príchodom do zariadenia na dlhodobé uskladnenie sa snaží znížiť teplotu tela na -80°C. Za normálnych okolností by pri náhlom znížení teploty na túto hodnotu voda v bunkách zamrzla a roztiahla sa na kryštáliky ľadu, čím by poškodila okolité tkanivo. Aby sa tomu zabránilo, je nutná kryoprotekcia. „Ide o chirurgický zákrok, pri ktorom nahradíme telesné tekutiny kryoprotektívnymi látkami, v podstate lekárskymi prostriedkami proti zamrznutiu, a zároveň znížime telesnú teplotu,“ vysvetľuje Pinheiro. Po bezpečnej konzervácii počas prepravy sa zákazník dostane do dlhodobého skladu vo Švajčiarsku, ktorý vlastní sesterská organizácia European Biostasis Foundation.

Spoločnosť má aj plán B

Tu zákazníka počas desiatich dní postupne ochladzujú na teplotu -196 °C a potom ho uložia do jeho nového vákuovo izolovaného domova. Ide o 3,20 metrov vysoký oceľový kontajner naplnený tekutým dusíkom. Tieto kontajnery nepotrebujú na udržanie chladu elektrickú energiu. Spoločnosť preto tvrdí, že zmrazené telá je možné uchovávať neobmedzene dlho do budúcnosti a stačí iba občas doplniť tekutý dusík. Teoreticky tak budú môcť pacienti bezpečne čakať stovky rokov, kým bude pripravená dokonalejšia technológia. Ak Tomorrow Bio skrachuje alebo zanikne, jej pozostatky sa odovzdajú do starostlivosti inej sesterskej organizácie s názvom Tomorrow Patient Care Foundation. Spoločnosť dokonca uviedla, že ak vám zo 120 000 eur vyčlenených na skladovanie a liečbu niečo zostane, môžete si ich po oživení vziať späť.

Záujem ľudí stále stúpa

Doteraz prejavilo záujem o členstvo 650 ľudí a platia 50 eur mesačne, aby bol tím SST na telefóne. Podľa údajov z roku 2023 žilo 149 z týchto členov v Nemecku, 30 vo Francúzsku a 30 v Spojenom kráľovstve. Spoločnosť teraz plánuje ďalšie rozširovanie a do roku 2025 chce dosiahnuť pokrytie kontinentálnych Spojených štátov. Zaujímavosťou je, že priemerný vek člena je len 36 rokov a podľa Pinheira nikto z nich nepočíta s tým, že zomrie v dohľadnej dobe. Ľudia, ktorí sa prihlásia, vyhľadávajú služby Tomorrow Bio z viacerých dôvodov. „Mnohí zákazníci sú fascinovaní možnosťami budúcich technológií a zážitkov, ako je napríklad cestovanie do vesmíru. Pre niektorých je hlavnou motiváciou strach zo smrti. Kryokonzervácia im ponúka nádej a pocit bezpečia a poskytuje im potenciálnu možnosť predĺženia života,“ povedal Pinheiro.

On sám plánuje kryogénnu konzerváciu vlastného tela a hovorí, že ho motivuje skôr láska k životu než strach zo smrti. „Ľudia ako ja jednoducho milujú život a majú pocit, že 80 rokov nie je dosť času na to, aby preskúmali všetko, čo život ponúka. Myšlienka predĺžiť si život a mať viac času na dosiahnutie osobných cieľov a snov je neuveriteľne lákavá,“ vysvetlil zakladateľ spoločnosti. Jednou z najneobvyklejších služieb Tomorrow Bio je možnosť vziať si so sebou do budúcnosti aj domáce zviera. „Mnohí ľudia milujú svojich domácich miláčikov ako členov rodiny. Tak, ako by zvážili kryokonzerváciu príbuzného, rozhodnú sa pre to isté aj v prípade svojich domácich miláčikov kvôli hlbokému citovému prepojeniu,“ vysvetlil Pinheiro.

Hoci je Tomorrow Bio prvou svojho druhu v EÚ, kryogénna konzervácia nie je v žiadnom prípade novou technológiou. Viaceré známe osobnosti sa údajne po svojej smrti nechali zmraziť, vrátane DJ Steva Aokiho a Setha McFarlanea, tvorcu seriálu Griffinovci. Najznámejšie meno bol Walt Disney, ale informácia o jeho zmrazení nebola potvrdená. Kryogén sa do povedomia dostal aj prostredníctvom filmu Demolition Man a seriálu Futurama.