Muž opísal, čo videl na hranici života a smrti: Po oživení ho zachvátila panika! Uvedomil si dôležitú vec

USA – Anonymný pacient vyrozprával svoj strašidelný zážitok po tom, čo sa znovu narodil. Povedal, že sa na hranici života a smrti opäť stretol so svojou mŕtvou babičkou. Okrem toho si spomína na okamih, ako uvidel žiarivé svetlo a vstúpil doň.

Nemenovaný používateľ Redditu sa v príspevku podelil o svoj zážitok na hranici života a smrti, informuje portál Manchester Evening News. Uviedol, že ho pri oživovaní prepadla panika, keď premýšľal o svojom prínose pre svet. Keď však na istý čas prekonal šok z toho, že zomrel, uvedomil si, že táto skúsenosť mala aj pozitíva. „Myslím, že som jednoducho potreboval zomrieť, aby som sa znovu narodil,“ uviedol. „Uvidel som žiarivé svetlo a vošiel som doň. Vnútri som uvidel svoj dom z detstva a svoju nedávno zosnulú babičku. Chvíľu sme sa rozprávali a potom mi položila otázku, ktorá ma zasiahla ako tona tehál: ‚Robíš vo svojom živote niečo, čo má význam?‘“ prezradil ďalej muž.

O niečo neskôr sa vrátil späť medzi živých, no pri nadobudnutí vedomia ho pohltila panika. Priznal sa k svojej minulosti a tomu, že nebol najlepším človekom. Zlomom sa však preňho stal stret so smrťou. Muž sa zamyslel: „Rozhodol som sa zmeniť to, kým som a urobiť život trochu láskavejším. Teraz pracujem ako poradca pre traumatizované deti, ktoré zažili zneužívanie, a nikdy som nebol šťastnejší. Myslím, že som jednoducho potreboval zomrieť, aby som sa znovu narodil,“ dodal.

Jeho príbeh však nie je ojedinelý. Viacero ľudí prežívalo podobné zážitky, ktoré sa dejú medzi nebom a zemou. Istá žena podľa Manchester Evening News vyrozprávala svoj traumatický príbeh, ktorý sa udial, keď mala 13 rokov. Po ťažkej havárii autobusu bola šesť minút v klinickej smrti a potom sa prebrala z bezvedomia na nemocničnom lôžku obklopená rodinou. „Spočiatku to nič nie je. Žiadny zvuk, žiadny vietor, žiadne svetlo, žiadna váha. Je to, akoby váha sveta jednoducho zmizla a vy ste v hlbokom bazéne, kde len tak plávate. Nech sa načiahnete akokoľvek ďaleko, nemôžete sa ničoho chytiť,“ prezradila.

Údajne na tom záhadnom mieste nie je ani zima, ani teplo a žena necítila žiadnu bolesť. Mala však pocit, že tam strávila pomerne dlhý čas. „Po chvíli sa okolo mňa zableslo svetlo. Cítila som, ako mi po tele vystreľuje malé mravčenie a neviem, čo sa stalo, ale začala som padať. Akoby som zrazu spadla odniekiaľ z výšky. Ako keď sa z ničoho nič objaví školský tyran a jednoducho vás strhne na zem. Bol to dlhý pád, svetlo sa rozplynulo a ja som sa vrátila do hĺbky bazéna,“ dodala.