Vedec predstavil väzenie budúcnosti: Namiesto desaťročia za mrežami TOTO! Horšie ako klasický trest

NEW YORK – Súhlasili by ste s implantovaním falošných traumatických spomienok do mozgu, ak by to znamenalo vyhnúť sa desaťročnému trestu odňatia slobody? Práve takúto možnosť by v budúcnosti mohli mať zločinci. Molekulárny biológ Hashem Al-Ghaili sa na Instagrame podelil o video, v ktorom ukázal väzenie budúcnosti.

Hashem Al-Ghaili pre portál Wired prezradil, že takéto väzenie by mohlo byť hotové za menej ako desať rokov, ak sa technickým odborníkom podarí prekonať etické obmedzenia, ktoré spomaľujú testovanie takýchto technológií. Podstatou technológie bude implantovanie umelých spomienok priamo do mozgu väzňa, čo ho prinúti vnímať zločin očami obete. Spoločnosť Cognify, ktorá stojí za technológiou, dúfa, že by to mohlo vyvolať emócie, ako sú empatia a výčitky svedomia. Chce tak zmeniť postoj väzňov k trestnej činnosti. Spoločnosť chce poskytovať rôzne spomienky v závislosti od obvinenia, pričom na príklade trestného činu súvisiaceho s drogami poskytuje falošné spomienky, ktoré simulujú boj so závislosťou a zotavovanie.

Technológia bude slúžiť ako alternatíva k tradičnému trestu odňatia slobody, pričom by sa celá vec mohla skončiť v priebehu niekoľkých minút namiesto toho, aby väzni za mrežami strávili desaťročia. Vedcom sa už podarilo implantovať falošné spomienky do myší a preniesť spomienky z jedného morského slimáka do druhého. Nie je teda vylúčené, že sa technológia spoločnosti Cognify jedného dňa stane realitou. Samozrejme, sú aj takí, ktorí upozornili na etické a právne problémy spojené s touto metódou.

Al-Ghaili pre portál Dazed povedal, že existujú obavy týkajúce sa súhlasu, súkromia a potenciálnych neúmyselných psychologických následkov zmeny spomienok, aj keď sú umelé. Dodal: „Implantovanie umelých spomienok tiež vyvoláva otázky o autenticite seba samého. Plne podporujem jej existenciu. Nemyslím si, že má zmysel zakladať výsledky akejkoľvek technológie na dystopických zápletkách. Iste, musíme byť opatrní, ale zároveň musíme dať technológiám šancu zlepšiť náš život.“