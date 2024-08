Ľudí znechutilo jedno z „najšpinavších“ tajomstiev olympijských hier: Toto robia plavci, keď potrebujú močiť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Jedným z „najšpinavších“ tajomstiev olympijských hier je, že takmer každý vykonáva malú potrebu do bazéna. Do diskusie sa zapojilo niekoľko športovcov. Plavkyňa Kate Douglassová povedala: „Všetci to robia častejšie, ako si myslíte.“ Americký plavec Bobby Finke zase dodal: „Sú ľudia, ktorí hovoria pravdu a ľudia, ktorí klamu. Všetci močia do bazéna.“ Jessica Longová vo videu priznala, že nemá čas chodiť vykonávať malú potrebu. „Je to vec, ktorú robíme všetci,“ uviedla ďalej.

Video sa okamžite stalo virálnym a vyvolalo diskusiu na sociálnych sieťach. „Môj syn má dva roky a vylieza z bazéna, aby išiel vykonať potrebu,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Všetci? Čo?! Máte päť rokov?“ pridal sa druhý. „Prečo sa to stále deje na profesionálnej úrovni? To je jednoducho odporné. Vybavte zariadenia tak, ako majú byť vybavené, každý musí používať toaletu,“ napísal tretí komentujúci. Iní sa športovcov zastali a nesúhlasili s tým, že ich ľudia prirovnávali k malým deťom.

O močení v bazéne prehovorila aj dvojnásobná zlatá medailistka Lily Kingová. V rozhovore pre The Wall Street Journal povedala: „Pravdepodobne som močila v každom jednom bazéne, v ktorom som plávala. Tak to chodí.“ Tvrdenia podporili aj kolegovia olympionici a opätovne ich potvrdili. „Vždy musím močiť, pretože som veľmi hydratovaný,“ povedal Jake Mitchell, ktorý zastupoval USA v Tokiu. Trojnásobná olympijská medailistka Katie Hoffová dodala: „Pre bežných ľudí to znie nechutne, ale keďže je tam toľko chlóru, ani sa tým netrápite.“

(Zdroj: Getty Images)

Bazény sú zvyčajne filtrované chemikáliami, najmä chlórom, ktoré pomáhajú chrániť plavcov pred vlasmi, odumretou kožou či dokonca močom. Chlór tiež zabíja riasy a chráni športovcov pred nezdravými zlúčeninami a chorobami prenášanými vodou, uvádza portál CNBC. Podľa neziskovej organizácie U.S Masters Swimming väčšina plavcov v skutočnosti močí do vody pomerne často. Príčinou je takzvaná „ponorná diuréza“, ku ktorej dochádza vždy, keď je telo ponorené do vody. Studená voda a ponorenie spôsobuje zúženie krvných buniek v končatinách, čo vedie k nutkaniu na močenie.