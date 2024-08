Divoké konšpiračné teórie, prečo žiadny plavec na olympiáde neprekonal svetový rekord: Môže za to Macron!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/SITA/Gonzalo Fuentes/Pool via AP)

Olympijské hry 2024 v Paríži sa začali 26. júla. A hoci sa v bazéne mestskej arény La Defense predstavili najlepší plavci sveta, ani jeden z nich zatiaľ neprekonal svetový rekord. U mnohých fanúšikov to vyvolalo špekulácie a dokonca rôzne konšpiračné teórie. Austrálsky plavec Kyle Chalmers však uviedol veci na pravú mieru a zároveň vyvrátil bizarné teórie ľudí. „Musí to byť pomalý bazén,“ prezradil pre denník Washington Post.

Čo je to „pomalý“ bazén?

Čím plytší je bazén, tým väčšie vlny sa v ňom tvoria. Plavci tak zápasia s väčším odporom a môže byť pre nich ťažšie manévrovať vo vode. Bývalý britský olympionik Mark Foster pre BBC povedal: „Pri plávaní sa pod vodou vytvárajú vlny, ktoré klesajú ku dnu, odrážajú sa späť a narážajú do vás. Čím viac vody, tým menej vlnenia.“ Znamená to, že čím je hlbšia voda, tým menej vĺn vzniká na povrchu a tým plynulejšie sú preteky.

Je olympijský bazén „pomalý“?

Medzinárodná plavecká federácia odporúča, aby mali všetky olympijské bazény hĺbku 2,5 metra. Počas väčšiny medzinárodných súťaží sa zvyčajne používajú bazény s hĺbkou okolo troch metrov. Bazén v La Defense Arene je však hlboký 2,15 metra. Netrvalo dlho a na internete sa objavili konšpiračné teórie s najrôznejšími dôvodmi, prečo mohol byť parížsky olympijský bazén zámerne vybudovaný tak, aby bol „pomalý.“ Jeden z konšpiračných teoretikov podľa portálu Unilad uviedol: „Čo ak sú prezident Macron a francúzsky plavec z roku 2008 Alain Bernard stále naštvaní kvôli štafete z roku 2008, a preto postavili dvojmetrový bazén namiesto trojmetrového, pretože vedia, že americkí plavci sa viac spoliehajú na podvodné vlny?"

Je to skutočne veľký rozdiel?

Bazén v parížskej La Defense Arene postavila talianska spoločnosť Myrtha Pools. Jej generálny riaditeľ Roberto Colletto okomentoval túto situáciu so slovami: „Viem, že ľudia hovoria o tom, že ak je bazén hlbší, výkony sú lepšie. Ale po technickej stránke nie je s bazénom žiadny problém.“ Britský plavec vo voľnom štýle Jacob Whittle pre denník The Sun povedal, že to nie je nič, s čím by sa plavci nedokázali vyrovnať a cíti sa trochu ako pri plávaní v mori, i keď nie úplne. „Je to len 0,1 sekundy, ale je to niečo, s čím sa musíte psychicky vyrovnať,“ doplnil.

Jeho kolega z tímu a strieborný medailista Matt Richards pre BBC uviedol, že sa mu vlastne páči, že je bazén trochu plytší. Vzhľadom na to, že všetci plavci súťažia spolu v jednom bazéne, hoci nemusia prekonať svoje vlastné rekordy, pomalý bazén im nedáva menšiu šancu poraziť svojich súperov a prísť o medailu. Richards pripomenul: „Sú to olympijské hry. Málokedy vidíte naozaj rýchle plávanie. Často ide o preteky. Na olympijských hrách sa nikto nezaujíma o časy. Ide o to, kde sa umiestnite na stupňoch víťazov. Mňa časy nezaujímajú. Som tu kvôli umiestneniu.“