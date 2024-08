Mamička si prehrabávaním sa v odpadkoch zarobila vyše 70 000 eur: Najluxusnejšie kúsky našla v týchto košoch

(Zdroj: Instagram/dumpsterdivingmama)

Tridsaťštyriročná Tiffany Butlerová prezradila, že zarobila viac ako 76 000 dolárov (69 306 eur) tým, že preberá odpad v smetných košoch a použiteľné veci ďalej predáva. Mamička z Texasu svoje úlovky predáva prostredníctvom internetu a tejto práci sa venuje na plný úväzok. „Nikdy neviete, kedy sa v obchodoch začnú vyhadzovať veci – ​​je to naozaj len o šťastí,“ povedala Butlerová pre portál What’s The Jam. V odpadkoch sa údajne prehrabáva najmenej dva až trikrát týždenne. Vo videu, ktoré publikovala na TikToku, ukazuje, ako v kontajneri našla deväť tenisiek New Balance, fľaše s vodou, tričká a ponožky. Veci vyhodené do odpadu boli úplne nové, s nalepenými cenovkami.

Aj keď niektorým ľuďom môže Butlerovej živobytie hnusiť, mamička všetkých ubezpečila, že pri preberaní sa odpadkami vždy nosí rukavice. Za dva roky okrem toho zarobila okolo 80 000 dolárov (72 954 eur). Vyberá si skôr kontajnery v blízkosti značkových obchodov. Za osem rokov, čo sa venuje tejto činnosti, našla už skutočne kadečo. „Pravdepodobne som našla všetko, na čo si len spomeniete,“ povedala Butlerová.

Mnoho ľudí na sociálnej sieti chválilo mamičku za inovatívny spôsob zarábania peňazí. „Toto je od obchodov také hlúpe, že vyhadzujú takéto veci, najmä keď sa ľudia snažia nakupovať potrebné veci,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Som rád, že zachraňujete tieto veci,“ pridal sa ďalší. „Máte problémy, ak vás chytia?“ spýtal sa tretí. Napriek mnohým mylným predstavám je vyberanie odpadkov zo smetných košov legálne vo všetkých 50 amerických štátoch, uvádza portál nearU.pro. Môže sa však stať nezákonným, ak vstúpite na súkromný pozemok, vypáčite zámok na smetisko alebo sa dopustíte výtržníctva.