Zlatý olympijský medailista šokoval šlofíkom v parku: Podmienky sú príšerné! Kvôli tomuto nemôže spávať

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

PARÍŽ – Kartónové postele v olympijskej dedine sa rýchlo stali stredobodom pozornosti, keď športovci zamierili do svojich nových domovov na prestížne športové podujatie. Taliansky plavec Thomas Ceccon sa však rozhodol odpočívať inde. Dôvodom sú podmienky v olympijskej dedine.

Saudskoarabský veslár Husein Alireza sa v sobotu (3. augusta) na Instagrame podelil o záber Ceccona, ktorý vyhral zlato v znaku na 100 metrov, ako spí na bielom uteráku pod stromom. Ako informuje denník The Sun, Ceccon už predtým hovoril o zlých podmienkach v olympijskej dedine. „V dedine nie je klimatizácia, je tam teplo, jedlo je zlé,“ povedal. „Mnoho športovcov má problémy. Nie je to alibi alebo výhovorka, je to realita toho, čo možno nie všetci vedia,“ uviedol 23-ročný plavec.

(Zdroj: Instagram/huseinalireza)

Cecconovi sa v stredu nepodarilo dostať do finále a dodal: „Som sklamaný, že som sa nedostal do finále, ale bol som príliš unavený. Je ťažké spať v noci aj popoludní. Tu naozaj bojujem s teplom a hlukom.“ Talianska plavecká federácia však vo vyjadrení objasnila, že oddych v parku nesúvisí s jeho predchádzajúcimi komentármi o podmienkach. Nie je to prvýkrát, čo olympionici prehovorili o nepriaznivých podmienkach na olympijských hrách v Paríži. Americká šampiónka v gymnastike Simone Bilesová v komentári k videu na TikToku uviedla, že postele sú nanič. Austrálska vodná pólistka Matilda Kearnsová zase prezradila, že kvôli nepohodlným posteliam musela absolvovať masáž.

Mnoho ľudí špekulovalo, že kartónové postele boli určené na to, aby zabránili športovcom v podávaní excelentných výkonov. Ešte v máji však organizátori olympijských hier pre agentúru Reuters povedali: „Vieme, že médiá sa na tomto príbehu od Tokia 2020 veľmi bavili, ale pre Paríž 2024 je výber postelí pre olympijskú a paralympijskú dedinu spojený predovšetkým s ambíciou zabezpečiť minimálny dopad na životné prostredie a druhý život pre všetko vybavenie používané počas krátkeho obdobia hier.“