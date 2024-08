Turista navštívil grécku Akropolu, zostal v šoku: Za toto zaplatil skoro 12 eur? Ostré odkazy od domácich

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Influencer, ktorý na TikToku uvádza, že pochádza z Manchestru, kritizuje stav Akropoly, ktorá aktuálne prechádza rekonštrukciou. Brit dokonca uviedol, že po príchode čakal, že ho privíta animovaná postavička Bob Staviteľ. „Takže toto nazývajú mestom bohov, ale som trochu sklamaný, pretože je to oslavované stavenisko. Pozrite sa na to, v akom je to stave,“ komentoval ruiny s lešením. Počas návštevy mu jeden zamestnanec prikázal, aby opustil zakázaný priestor, keď prekročil pásku a chcel sa dostať bližšie k obnovovaným chrámom. „Ľudia si myslia, že je to všetko úžasné. A pozrite sa, mňa odtiaľto vyhadzujú. Čo je zlé na tom, že sa tu prechádzam?“ pýtal sa TikToker, zatiaľ čo na neho zamestnanec opakovane pískal a prikázal mu, aby opustil označený priestor.

Grécki používatelia TikToku ho pokarhali, pričom jeden z nich uviedol: „Si neúctivý a zaujímalo by ma, či by si si dovolil nedodržiavať pravidlá v Britskom múzeu. Už nikdy nechoď do Akropoly.“ Muž s používateľským menom peakedteaviews sa rozčuľoval aj nad tým, že stavbári skladujú v areáli materiál, ktorý potrebujú na obnovu pamiatky. Keď mu zamestnanec povedal, že do zakázanej zóny mimo turistického chodníka nesmie vchádzať, odpovedal, že iba chcel prejsť na druhú stranu. „Načo platíte 10 libier (11,76 eur), keď sa chcete len prejsť a pozrieť si lešenie,“ rozčuľoval sa autor príspevku. Tvrdí, že ho neskôr vyhodili, ale nie je jasné, či musel opustiť iba vyhradenú zónu staveniska alebo Akropolu.

Video okamžite zaplavili komentáre, v ktorých mnohí kritizovali mužovu neúctu a opakovali mu, že si zaslúžil, aby ho odtiaľ vyhodili. Jedna osoba uviedla: „Namiesto toho, aby si sa takto strápňoval, mal by si radšej ísť do svojej krajiny a vrátiť sochy, ktoré si ukradol z Akropoly.“ Druhý dodal: „Si nevzdelaný človek. Prosím, nebuďte ako on.“ Iný používateľ napísal: „Ak vám a vašej krajine (Spojené kráľovstvo) nezáleží na Akropole tým, že porušujete pravidlá v chráme (čo ste zjavne urobili), potom vráťte do Grécka mramory, ktoré ste nám ukradli.“ Mramorové sochy, na ktoré sa odvolávali aj iní komentujúci, sú takzvané Elginove mramory, ktoré boli odvezené zo slávneho chrámu Panteón do Británie.

(Zdroj: TASR/AP Photo/Petros Giannakouris)

Začiatkom 19. storočia ich robotníci zdemontovali na príkaz škótskeho šľachtica Thomasa Brucea, známeho ako lord Elgin, ktorý ich neskôr predal britskej vláde. Tá ich v roku 1817 odovzdala Britskému múzeu, kde patria k najcennejších exponátom. Londýn dlho tvrdil, že boli odvezené s povolením osmanských Turkov, ktorí v tom čase vládli Grécku, ale Atény trvali na tom, že boli ukradnuté. Panteón bol postavený v 5. storočí pred naším letopočtom na počesť Atény, patrónky Atén. Čiastočne bol zničený počas benátskeho útoku Osmanskej ríše v roku 1687. Keď ho poškodila delová guľa, následne bol vyrabovaný. Fragmenty chrámov a umeleckých diel sú roztrúsené po mnohých renomovaných múzeách. Od začiatku 20. storočia sa ich Grécko snaží získať späť.