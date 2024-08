Čarokrásne pláže môžu znamenať smrť: Toto sú najnebezpečnejšie pláže na svete! Len pre odvážnych turistov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Slnko, more a desivé vtáky. Toto všetko ponúka mys Tribulation v Austrálii. Táto nádherná oblasť tvorí priesečník medzi dvoma lokalitami svetového dedičstva UNESCO: časťou dažďového pralesa Daintree vo vlhkých trópoch Queenslandu a Veľkým bariérovým útesom. Mys je domovom širokej škály jedinečnej flóry a fauny. Názov Tribulation (trpkosť) je však zároveň pre túto lokalitu aj veľmi výstižný. Je totiž plná tvorov, ktoré by mnohí z nás pravdepodobne radi videli len z bezpečnej vzdialenosti, aby mali dosť času na zrýchlený presun do auta.

(Zdroj: Getty Images)

A aké nebezpečenstvá sa na tomto mieste skrývajú? Na prvom mieste je kazuár južný, ktorý je často označovaný ako najnebezpečnejší vták na svete, informuje portál IFLScience. Možno nevie lietať, ale tento neónovo modrý operenec má pazúry ostré ako britva, ktoré sú schopné zabiť človeka. Našťastie, stretnúť sa s vtákom, ktorý vyzerá tak, že sa v továrni na emu pomiešali farby, je dosť zriedkavé. Zvyčajne sa totiž zdržiava ďalej od ľudí, čo je pre neho aj užitočné, pretože práve ľudia sú hlavným dôvodom, prečo hrozí tomuto druhu vyhynutie.

(Zdroj: Getty Images)

Mys Tribulation je tiež domovom krokodílov. V okolí vodných tokov, jazier a na pláži sú umiestnené varovné tabule. V teplejších mesiacoch sa vo vodách vyskytuje aj zvýšený počet žahavých medúz a pozdĺž pobrežia je možné vidieť aj jedovatý druh medúzy Carukia barnesi. Nie každý však vníma zvieratá ako najnebezpečnejšiu vec na pláži, a to najmä vtedy, ak sa správate rozumne. Stretnutia s nimi sú veľmi zriedkavé a mnohí z nás sa oveľa viac obávajú mora.

Dôvod pre takéto obavy môžete mať na pláži Hanakāpīʻai na Havaji. Možno vás láka zaplávať si v priezračne modrej vode, ale kúpanie sa tu neodporúča. Nachádza sa tu dokonca tabuľa s údajmi o viac ako 80 úmrtiach, ku ktorým tu došlo v dôsledku silných morských prúdov. Tie sú premenlivé a často veľmi zradné. Najhoršie sú v zime, keď prevládajú vysoké príboje. „Pravidelne tu dochádza k utopeniam!“ uvádza sa na webovej stránke havajského ministerstva pôdy a zdrojov. Toto všetko však neznamená, že by ste tieto miesta nemali navštíviť. Len buďte rozumní a držte sa odporúčaní miestnych úradov.

(Zdroj: Profimedia)