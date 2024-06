Cestovateľka, ktorá navštívila všetky krajiny na svete, varuje: Ak nechcete umrieť, na tieto miesta nechoďte!

Ilustračné foto (Zdroj: Instagram/lexielimitless/Getty Images)

USA - Američanka Lexie Alfordová, ktorá navštívila všetky krajiny sveta, upozornila na desať krajín, do ktorých neodporúča cestovať. Veľkým rizikom môžu byť viaceré faktory, ako napríklad únos, neočakávaný konflikt s miestnymi úradmi, ale aj vojnový konflikt.

Cestovanie môže byť úžasné a povzbudzujúce, ale treba pri ňom zvážiť veľa vecí. Lexie Alfordová je držiteľkou Guinnessovho rekordu, pretože ako najmladšia osoba precestovala všetky krajiny sveta. Kým v niektorých na vás číhajú iba drobné kriminálne prečiny, v iných zúria aktívne vojnové konflikty. Niekde by ste si zas mali dávať pozor na to, aké plavky si oblečiete alebo viac dbať na osobnú bezpečnosť. Lexie má na svojom kanáli na YouTube viac ako pol milióna odberateľov a teraz im radí, akým desiatim krajinám by sa mali vyhnúť, informuje portál Unilad.

Severná Kórea

Hoci je táto krajina známa tým, že je veľmi tajnostkárska a uzavretá, stále je možné ísť na zájazd organizovaný vládou. Tie sú však veľmi rizikové. Návštevníci, ktorí sa správajú nevhodne, môžu čeliť hrozivým následkom. Príkladom je americký turista, ktorý zomrel po tom, ako ho úrady zatkli za pokus o krádež plagátu.

Bangladéš

Táto juhoázijská krajina čelí mnohým výzvam vrátane teroristických hrozieb a prírodných katastrof. Lexie upozorňuje na to, že ide o miesto s vysokým výskytom drobnej kriminality, do ktorej chodí veľmi málo turistov, takže sú veľmi nápadní.

(Zdroj: Getty Images)

Líbya

Krajina zostáva po zvrhnutí a zabití diktátora Muammara Kaddáfího rozdelená na dve časti. Stredoveká citadela v Aleppe je jedna z mnohých historických pamiatok poškodených počas prebiehajúcej vojny v Sýrii. Veľké časti Líbye sú sužované organizovaným zločinom a je veľmi nebezpečná.

Južný Sudán

Hrozí tu vysoké riziko, že sa cudzinci stanú terčom únosov a násilia.

(Zdroj: Getty Images)

Stredoafrická republika

Lexie povedala, že jej lietadlo muselo klesať na pristátie v štýle vývrtky, aby sa vyhlo raketovému útoku. K tomu niet čo dodať.

Somálsko

V tejto krajine je veľa nestability a riziko únosov pre turistov. Pre každého, kto sem zavíta, je povinná ozbrojená stráž.

Sýria

Od povstania v roku 2011 sa táto krajina zmieta vo vojne. Mnohé z pozoruhodných historických pamiatok a dedičstva sa stali obeťami krvavého konfliktu. Pri moci sa drží diktátor Bašár Asad.

(Zdroj: Getty Images)

Mali

Podľa Lexie patrí medzi najhoršie miesta s rizikom únosu a záchrana je prakticky nemožná.

Jemen

Je to ďalšia krajina sužovaná vojnou, pretože Saudská Arábia sa zameriava na húsíjských povstalcov, ktorí bojujú proti vláde. Zúri tam humanitárna kríza, vrátane hladomoru a chorôb a len veľmi málo štátov má na tomto území veľvyslanectvá.

(Zdroj: Getty Images)

Afganistan

Na prvom mieste je Afganistan. Odkedy sa koaličné sily v roku 2021 stiahli, k moci sa opäť dostal Taliban. Napriek tomu, že krajinu už netrápi vojna, Lexie uviedla, že vláda presadzovaná týmto hnutím je mimoriadne nebezpečná najmä pre západných turistov.