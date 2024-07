Z predpovede Isaaca Newtona o konci sveta mrazí: Toto urobí Ježiš so všetkými odporcami kresťanstva!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Isaac Newton bol britský fyzik a matematik, ktorý objavil zákony gravitácie a pohybu. Nebyť jeho geniálneho mozgu, náš racionálny svet by pravdepodobne vyzeral úplne inak ako teraz. Ak teda niekto dokáže predpovedať náš zánik, je to pravdepodobne Newton. Preto sa musíme vrátiť na začiatok 18. storočia, presnejšie do roku 1704. Pred vynájdením gilotíny, vlakov a dokonca aj klavíra Newton namočil hrot svojho pera do atramentu a na kúsku papiera teoretizoval o konci civilizácie. Podľa fyzika koniec nastane oveľa skôr, ako by ktokoľvek predpokladal.

(Zdroj: Getty Images)

V jednej z predpovedí Newton napísal, že koniec sveta nastane v roku 2060 po Kristovi, informuje portál Unilad. „Môže sa skončiť aj neskôr, ale nevidím dôvod, aby sa svet skončil skôr,“ uviedol Newton. Ako kresťan túto teóriu vytvoril na základe Knihy proroka Daniela, ktorá je najstarším svedectvom jeho náboženstva, a spomína sa v nej apokalypsa. „Koniec sveta, o ktorom Newton hovorí v teórii založenej na Knihe proroka Daniela, znamená, že to bude vtedy, keď sa Ježiš vráti a prinesie tomuto svetu mier tým, že bude vládcom po celé tisícročie,“ priblížil kurátor výstavy History of Yesterday Andrej Tapalaga.

„Ježiš upáli všetkých, ktorí skazia kresťanstvo pre svoj osobný prospech a naučí nás všetkých žiť v harmónii. Tí, ktorí sa mu postavia, budú čeliť jeho hnevu a tí, ktorí ho prijmú, budú čeliť jeho láske,“ dodal Tapalaga. Dobrou správou teda je, že Newtonova predpoveď konca sveta nemusela nevyhnutne znamenať Armagedon, skôr koniec jednej éry.