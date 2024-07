VIDEO demonštruje, čo by sa stalo, keby sa Zem prestala otáčať: Následky sú strašidelné, veď pozrite sami

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ak by sa nejakým nepredvídaným spôsobom Zem prestala otáčať okolo svojej osi, následky by boli nevídané. Keďže Zem obieha okolo Slnka, planéta sa tiež otáča okolo svojej osi a vytvára deň a noc podľa toho, na ktorej strane sa nachádzate. Možno sa vám zdá, že sa vôbec nehýbeme, ale v skutočnosti rotujeme rýchlosťou neuveriteľných 1 670 kilometrov za hodinu. Používateľ YouTubu Insider Tech vo svojou videu vysvetlil, ako by nás ovplyvnilo náhle zastavenie Zeme.

Krátkodobé účinky

Na chvíľu si predstavte, že ste na kolotoči na jarmoku, ktorý ide veľmi rýchlo. Ak by ste tento kolotoč náhle zastavili, všetci, ktorí sa na ňom vezú, by boli vymrštení dopredu. Ak by sa totiž Zem náhle prestala otáčať, všetko ostatné na nej by sa naďalej pohybovalo rýchlosťou 1 670 kilometrov za hodinu. To zahŕňa všetky objekty vrátane každého človeka. Neustále v pohybe sú však aj oceány a atmosféra a náhle zastavenie našej planéte by dramaticky ovplyvnilo aj ich. Vietor by bol štyrikrát silnejší ako najsilnejší zaznamenaný vietor s rýchlosťou 407 kilometrov za hodinu. Všetky oceány by sa pohli a pohltili kontinenty.

Dlhodobé účinky

Kvôli tvaru Zeme by sa voda sústredila smerom k pólom, takže by pravdepodobne došlo k úplnému preskupeniu kontinentálneho usporiadania planéty. A aj keby ste to všetko zvládli, zničenie počasia by znamenalo zrútenie potravinových reťazcov a schopnosť pestovať potraviny. Postupne by zaniklo aj magnetické pole Zeme, čo by znamenalo, že by sme nemali žiadnu obranu proti smrtiacemu kozmickému žiareniu, čo by znemožnilo život na planéte. Našťastie, zatiaľ čo rotácia Zeme sa veľmi, veľmi postupne spomaľuje, je nepravdepodobné, že by sme sa toho museli obávať.