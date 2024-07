Po 440 rokoch je známa tvár Ivana Hrozného: Takto ste si najkrutejšieho muža v histórii určite nepredstavovali!

(Zdroj: YouTube/CíceroMoraes)

Vedci obnovili tvár najkrutejšieho a zároveň aj prvého ruského cára, Ivana Hrozného, ktorý zomrel pred 440 rokmi. Digitálna rekonštrukcia tváre bola vytvorená z jeho lebky a kombináciou metód, vrátane použitia údajov od žijúcich darcov. Ivan zomrel v roku 1584. Vedec Michail Gerasimov vykopal jeho hrob v roku 1963. Brazílsky odborník na grafiku a hlavný autor nového diela Cicero Moraes, hovorí o výsledku digitálnej rekonštrukcie, ako o silnej a rozhodnej podobizni diktátora.

„Podľa štúdie doktora Gerasimova sa zdá, že Ivan sa oddával hýrivému životu, prejedaniu a pitiu alkoholu. To muselo zhoršiť jeho stav v posledných rokoch života. Je to v kontraste s tým, ako vyzeral v mladosti, keď ho opisovali ako vysokého, s krásnymi vlasmi, širokými ramenami, silnými svalmi a príjemnou tvárou,“ uviedol Moraes, informuje denník New York Post. „Zaujímavým faktom je, že v jeho tele našli veľké množstvo ortuti, čo vyvolalo podozrenie na otravu. Ale vzhľadom na vtedajšie zvyky sa mohol používať ako liek na nejaký zdravotný problém,“ dodal.

Neslávne známy vodca, ktorý premenil svoju krajinu na ríšu, bol povestný svojím barbarstvom. Poddaných nechával rozštvrtiť, uvariť zaživa a roztrhať koňmi. V návale zúrivosti ubil na smrť aj vlastného syna, ktorý mu vyčítal, že udrel jeho tehotnú manželku a tá potratila.