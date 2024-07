Prvá štúdia svojho druhu odhalila znepokojivú pravdu o tampónoch: Obsahujú nebezpečnú látku! Na toto pozor

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Prvá štúdia svojho druhu odhalila, že tampóny obsahujú toxické kovy vrátane arzénu a olova. Toto znepokojujúce zistenie by mohlo znamenať, že potenciálne milióny ľudí sú vystavené riziku nepriaznivých účinkov na zdravie.

Autori štúdie publikovanej v časopise Environment International sú presvedčení, že ich výskum je vôbec prvým, ktorý meria obsah kovov v tampónoch. „Napriek tomuto veľkému potenciálu pre verejné zdravie bolo vykonaných veľmi málo výskumov zameraných na meranie chemických látok v tampónoch,“ uviedla hlavná autorka Jenni A. Shearstonová vo svojom vyhlásení. Shearstonová a jej kolegovia analyzovali koncentrácie 16 kovov v 30 tampónoch 14 značiek. Skúmané kovy boli: arzén, bárium, vápnik, kadmium, kobalt, chróm, meď, železo, mangán, ortuť, nikel, olovo, selén, stroncium, vanád a zinok. „Znepokojujúce je, že sme zistili koncentrácie všetkých kovov, ktoré sme testovali, vrátane toxických kovov, ako arzén a olovo,“ dodala Shearstonová.

(Zdroj: Getty Images)

Hoci sa koncentrácie líšili podľa regiónu nákupu tampónov (USA, Európska únia a Veľká Británia), podľa organického a neorganického materiálu a podľa značky, kovy boli prítomné vo všetkých typoch tampónov. Žiadna kategória nemala trvalo nižšie koncentrácie všetkých alebo väčšiny kovov. Napríklad koncentrácie olova boli vyššie v neorganických tampónoch, ale arzén bol vyšší v organických tampónoch. Vo všetkých vzorkách tampónov bolo zistených niekoľko toxických kovov vrátane arzénu, kadmia, chrómu, olova a vanádu. Spomedzi nich malo olovo najvyššiu koncentráciu s priemerom 120 nanogramov na gram. Celkovo najvyššia koncentrácia bola zistená v prípade zinku – v priemere 52 000 nanogramov na gram.

„Používanie tampónov je potenciálnym zdrojom expozície kovom,“ konštatujú autori štúdie. V minulosti sa zistilo, že kovy zvyšujú riziko demencie, rakoviny, neplodnosti a cukrovky a že poškodzujú pečeň, obličky a mozog, ako aj kardiovaskulárny, nervový a endokrinný systém. Zatiaľ však nie je jasné, aký vplyv, ak vôbec nejaký, má ich prítomnosť v tampónoch na zdravie ľudí, ktorí ich používajú. „Je potrebný budúci výskum, aby sme zopakovali naše zistenia a určili, či sa kovy môžu z tampónov vylúhovať a prechádzať cez vaginálny epitel do systémového obehu,“ vysvetľujú autori.

(Zdroj: Getty Images)

Vedci vyzývajú na prísnejšie predpisy, ktoré by od výrobcov tampónov vyžadovali, aby svoje výrobky testovali na prítomnosť kovov. „Bolo by vzrušujúce, keby na to apelovala aj verejnosť alebo žiadala lepšie označovanie tampónov a iných menštruačných výrobkov,“ povedala Shearstonová. Americký úrad pre potraviny a liečivá zatiaľ odporúča nosiť tampón len počas menštruácie. Odborníci z úradu zároveň odporúčajú meniť tampón každé štyri až osem hodín a nikdy ho nenosiť dlhšie ako osem hodín v kuse.