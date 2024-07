FOTO Billa sťahuje z predaja nebezpečnú potravinu! Zistili v nej patogénnu baktériu

(Zdroj: SITA/Milan Illík)

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom odber vzorky výrobku v prevádzke Billa v Žarnovici. Išlo o Údené lososové filety - plátky vákuovo balené 100 g, so šaržou D081524Y215, s dátumom spotreby do 1. 7. 2024. Krajinou pôvodu filet bola Litva, výrobca UAB Vičiunai ir partneriai, Birutés g. 48, 90112 Plunge, Litva.

(Zdroj: ŠVPS SR)

Potravinári vo vyšetrovanej vzorke zistili prítomnosť nebezpečnej baktérie Listerie monocytogenes. "Predmetný výrobok bol dodaný cez Českú republiku v množstve 31 000 kg. Výrobok je už po dátume spotreby, nenachádza sa na trhu," informuje Štátna veterinárna a potravinová správa na svojom webe.

(Zdroj: ŠVPS SR)

Čo je Listeria monocytogenes

Ako informuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, Listeria monocytogenes je pre človeka patogénna. V prírode je značne rozšírená; nachádza sa v pôde, vode, rastlinách, fekáliách. Tejto baktérii sa dobre darí pri teplotách 1 až 40 °C, pričom najlepšie podmienky pre svoj rast má pri teplotách 30 až 37 °C, pH 6-9, aw 0,92. Hygienici dodávajú, že zdrojom nákazy pre človeka sú hlavne zvieratá, svalové mäso, klobásy, plesňové zrejúce syry, nepasterizované mlieko, ovčí hrudkový syr a bryndza z nepasterizovaného ovčieho mlieka, údené lososy, vákuovo balené filety z lososov; pre zvieratá nesprávne fermentovaná siláž. Takisto môže byť zdrojom nákazy čerstvá zelenina (zeler, paradajky, šalát), ktorá bola prihnojovaná čerstvým hnojom.

(Zdroj: Getty Images)

"Listeria monocytogenes spôsobuje ochorenie, ktoré nazývame listerióza. Na človeka sa prenáša priamo pri styku s chorými zvieratami, najmä pri ošetrovaní, pri pôrodoch. Vstupnou bránou je poranená koža, sliznica, tráviaca a dýchacia sústava. Inkubačný čas je 1-4 týždne. Pri vrodenej forme ide o intrauterinnú infekciu, ktorá sa prejavuje potratom, predčasným pôrodom, pôrodom mŕtveho plodu alebo exitom novorodenca," popisuje ÚVZ SR s tým, že príčinou je rozsev miliárnych nekróz najmä v pečeni, nadobličkách, pľúcach a slezine.

Dodáva, že získaná Listeria monocytogenes sa nemusí klinicky prejaviť. Pri požití kontaminovanej potravy alebo vody sa môže vyvinúť horúčkovité ochorenie podobné týfusu, so zväčšenou slezinou, výražkami a leukopéniou. Niekedy sa môže ochorenie prejaviť ako ťažká hnisavá meningoencefalitída alebo ako nekrotická angína so zdurením podčeľustných uzlín pripominajúcu infekčnú mononukleózu. Pri všetkých prejavoch choroby je rozhodujúci imunitný stav a vek človeka. Najviac sú ohrození starší ľudia, tehotné ženy a ľudia so zníženým imunitným systémom.