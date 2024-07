Dermatológ varuje pred častou chybou pri výbere krému na opaľovanie: Riskujete rakovinu kože!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V epizóde podcastu „Am I Doing It Wrong?“ portálu HuffPost dermatológ Anthony Rossi odhalil najväčšiu chybu, ktorú ľudia robia v súvislosti s opaľovacím krémom. Tá podľa jeho slov spočíva v zamieňaní čísla „SPF“ za dobu nosenia. SPF znamená ochranný slnečný faktor. Rovnako ako opaľovací krém, aj SPF má svoj vlastný jedinečný rozsah. Podľa definície, SPF odkazuje na mieru toho, ako dobre opaľovací krém ochráni pokožku pred UVB lúčmi, druhom žiarenia, ktoré spôsobuje spálenie, poškodzuje pokožku a môže prispieť k rakovine kože, vysvetľuje značka organických opaľovacích krémov Badger.

(Zdroj: Getty Images)

Jednoducho povedané, SPF označuje silu ochrany opaľovacieho krému pred slnkom, nie to, ako dlho vás ochráni pred slnkom. „Hovoríme, že SPF 30 alebo vyšší je celkom dobrý na ochranu pred slnkom pre všetkých ľudí,“ uviedol Rossi, ktorý pracuje ako chirurg v newyorskom Centre pre rakovinu Memorial Sloan Kettering. Pokiaľ ide o to, kedy by ste sa mali natierať opaľovacím krémom, Cheryl Petersová, vedúca vedkyňa v Centre pre kontrolu chorôb, odporúča natierať sa krémom medzi 10. a 15. hodinou, keď je slnko najsilnejšie.

Zatiaľ čo väčšina hydratačných krémov a iných produktov starostlivosti o pleť a make-upu obsahuje opaľovací krém, Rossi povedal, že by sa mali používať ako „bonus“ k bežným opaľovacím krémom s vysokým SPF. Okrem toho odporučil zvoliť si opaľovacie krémy so širokospektrálnou ochranou. „UVB spôsobuje popáleniny a UVA prispieva k starnutiu,“ povedal Rossi v podcaste. „Spolu môžu spôsobiť poškodenie kože. Preto je dobré používať širokospektrálny opaľovací krém, ktorý pokrýva UVB aj UVA,“ dodal. Ak dávate prednosť opaľovaciemu spreju pred pleťovým mliekom, Rossi zdôraznil, že funguje iba vtedy, ak si ho nastriekate priamo na pokožku a poriadne rozotriete.