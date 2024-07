Letušky prezradili, ktorým jedlám a nápojom sa treba v lietadlách vyhýbať: Po tomto si už kávu neobjednáte!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Každý, kto letel lietadlom, má svoj vlastný názor na jedlo, ktoré sa počas letu podáva. To sa samozrejme týka aj letušiek, ktoré pomáhajú pripravovať a podávať tieto jedlá. Nedávno prezradili, ktorým jedlám a nápojom by ste sa mali vyhnúť počas letu, ak nechcete mať problémy s dehydratáciou či nepríjemnou alkoholovou opicou.

Predovšetkým voda a horúce nápoje sú podľa nich oblasťou, v ktorej by si cestujúci mali dávať pozor. Zatiaľ čo balená voda je v poriadku, vode z kohútika sa treba vyhnúť, pre portál HuffPost vysvetlila letuška známa ako Whytney. „Všetko závisí od toho, ako často sa čistí potrubie,“ povedala a dodala, že voda z vodovodu sa bežne používa aj na varenie kávy a čaju. „Väčšina letušiek nepije vodu z vodovodu, kávu ani čaj,“ dodala s tým, že kofeínové nápoje tiež dehydratujú – čo je ďalší dôvod, prečo by ste im počas letu mali vyhýbať. A skôr ako si dáte do nápoja ľad, zamyslite sa. Aj ten sa často vyrába z tej istej vody z vodovodu.

(Zdroj: Getty Images)

Steaky a filé sú ďalšou kategóriou potravín, ktorej sa treba vyhýbať – najmä preto, že sú vždy prepečené. „Rúry nie sú dostatočne veľké a nezmestí sa do nich toľko jedla,“ povedal jeden z členov personálu spoločnosti Delta Air Lines menom Dennis. „Ak si potrpíte na to, ako má byť steak pripravený, nedávajte si ho,“ dodal. Alkohol je podľa Whytney ďalším faktorom, ktorý negatívne ovplyvňuje vaše telo vo vysokej nadmorskej výške. Dôvodom je opäť dehydratácia, ako aj nižšia hladina kyslíka v tele počas letu kvôli nižšiemu barometrickému tlaku v kabíne lietadla, než na aký sme zvyknutí, čo znamená, že telo ťažšie prijíma kyslík. To môže viesť k závratom a potenciálne k tomu, že cestujúci budú vo vzduchu opitejší ako na zemi.

Pokiaľ ide o cestoviny a polievky, počas letov sa v nich zvyčajne nachádza veľké množstvo soli, čiastočne preto, že pri nízkom tlaku majú tieto skupiny potravín menej intenzívnu chuť. To núti dodávateľov stravy v leteckej doprave výrazne ich ochucovať. Whytney dodala: „Do tejto kategórie patria aj niektoré indické jedlá, pretože neobsahujú mäso, ale majú vyšší obsah soli. Akýkoľvek sendvič s mäsom vo vnútri má pravdepodobne tiež vyšší obsah soli.“ V prípade ostatných chladených potravín odborníci varovali, že pri podávaní v lietadlách často nie sú veľmi čerstvé. Je teda niečo, čo môžete počas letu jesť? Zamestnanci si často nosia vlastné balené večere, povedala Whytney. „Zvyčajne si ľudia prinášajú obedové krabičky so všetkým: mäsom, jogurtmi, šalátmi, ovocím a ďalšími výrobkami,“ prezradila.