Nechutný dôvod, prečo by ste pred letom nemali maľovať: Inak budete vyzerať ako... Neoplatí sa riskovať!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Odborník v oblasti starostlivosti o pleť, ktorý je na sociálnych sieťach známy ako @dthekorean, vo svojom videu na TikToku vysvetlil, prečo je lietanie pre vašu pleť zlé. Okrem toho odhalil dôvod, prečo by ste si na tvár pred letom v žiadnom prípade nemali aplikovať make-up. „Cesta lietadlom je doslova jedna z najhorších vecí, ktoré môžete svojej pleti urobiť,“ uviedol odborník. „Nenoste make-up, pretože vám vysuší pleť a vaša pleť sa bude mastiť,“ priblížil ďalej.

Zároveň dodal, že ak si na tvár pred letom aplikujete make-up, po pristáti bude vaša pokožka vyzerať mdlo a bezfarebne, pretože výška, do ktorej sa v lietadle dostanete, bráni prietoku krvi do tváre. Upozornil tiež, že ste o viac ako deväť kilometrov bližšie k slnku, takže je naozaj dôležité používať ochranný krém či opaľovacie krém namiesto podkladových krémov alebo rôznych druhov make-upu.

Množstvo používateľov sociálnych sietí sa v komentároch poďakovalo za užitočný tip. Slová odborníka dokonca potvrdila aj bývalá letuška. „Ako bývalá letuška stopercentne súhlasím s tým, že sa treba natrieť opaľovacím krémom,“ uviedla v komentári. Ďalšia komentujúca sa spýtala, či je dobré aplikovať rôzne krémy v lietadle alebo je lepšie urobiť to ešte pred odletom. „Videla som, že ľudia sa v lietadle starajú o pleť, ale nebola som si istá, či je to dobré kvôli vzduchu. Čítala som, že to len zachytáva recyklovaný vzduch do pokožky.“ Odborník však tvrdí, že natieranie pokožky počas letu je úplne v poriadku.