Muž našiel účtenku z potravín z roku 2022: Keď porovnal ceny so súčasnosťou, skoro odpadol! Ľudia zúria

Dakota Neifert zostal v šoku, keď náhodou po dvoch rokoch narazil na účtenku z nákupu. Nepríjemne ho totiž zaskočil takmer štvornásobný nárast cien potravín. Na jeho príspevok na TikToku reagovalo množstvo užívateľov sociálnej siete. Z dokladu totiž vyplýva, že mesačné nákupy vo Walmarte sa zvýšili na štvornásobok, čo je pre mnohých šialené. „Mám pocit, že mi bude zle,“ uviedol autor príspevku. Všetko si vraj uvedomil, keď si prezeral históriu objednávok spoločnosti Walmart a uvidel objednávku z roku 2022. „45 položiek stálo 126 dolárov (117,26 eur). Celý mesiac potravín, v podstate len pre mňa.“

Opätovne si preto objednal presne ten istý zoznam potravín, aby zistil, aký vznikne rozdiel v porovnaní so súčasnými cenami. To, čo zistil, ho viditeľne dostalo. „Táto objednávka na 45 položiek na jeden mesiac by stála 414 dolárov (385,30 eur). To je štyrikrát viac.“ Na príspevok reagovali mnohí používatelia sociálnej siete. Jedna z nich napísala: „Kedysi som na dva týždne pre svoju štvorčlennú rodinu a psa minula 180 dolárov (167,52 eur). Teraz miniem až 430 dolárov (400,19 eur) a snažím sa zistiť, čo ešte môžem obmedziť. Prepáčte, deti, nedostanete omáčku na grilovanie.“

Ďalší napísal: „Ďakujem, že ste sa o to podelili. Teraz sa cítim o niečo menej naštvaný kvôli cenám potravín, pretože v tom nie som iba ja!“ Neifert natočil ďalšie video s teóriou, že spoločnosti profitujú odvtedy, ako boli ľudia sústredení na pandémiu a pomaly zvyšovali ceny potravín. „Je to stále horšie a horšie, ale robia to tak nenápadne, že si to sotva všimnete. Sú to podivné žaby v hrnci s vriacou vodou," dodal.