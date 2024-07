Duch ženy sa po násilnej smrti premiestnil do bábiky: Dodnes ničí životy ľudí, ktorí... Strašidelné!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Žena menom Billie mala tragický život. Bola veľmi inteligentná, vlastnila kvetinárstvo v malom meste, ale za zatvorenými dverami prežívala peklo. Bola vydatá za násilníka, ktorý ju zneužíval. Túžila byť matkou, takže keď zistila, že je tehotná, sľúbila, že to pred manželom zatají a dieťa vychová sama. Muž však našiel pozitívny test v koši a svoju ženu brutálne zavraždil – bodol ju do chrbta, keď sedela na pohovke. Napriek hrôzostrašnej smrti sa ale zdá, že Billie z nášho sveta úplne neodišla. Jej duch je údajne ukrytý v bábike, ktorá bola nedávno predaná na stránke Etsy predáva za 444 eur. „Bude sa k vám správať ako k milujúcemu členovi rodiny,“ píše sa v popise pod jej obrázkom. „Ak vás niekto zneužíva, zničí mu život a prinúti ho ľutovať deň, keď vám ublížil,“ dodáva opis, podľa ktorého Billie strašila svojho manžela až do jeho smrti.

Podľa majiteliek bábik sa tieto hračky stávajú akýmisi nádobami pre duchov ľudí, ktorí zomreli. Niekedy mala zosnulá osoba nevyriešené problémy alebo zomrela za tragických či nečakaných okolností, podobne ako Billie, ktorá našla miesto odpočinku v podobe bábiky, ktorá je matkou a v rukách kolíše malé dieťa. Médium Deborah Daviesová pre denník Metro uviedla, že strašidelné bábiky sú posadnuté pozemskými dušami. Niekedy môže ísť o ducha, ktorý si svoju bábiku jednoducho zamiloval, takže ju pravidelne navštevuje, čo znamená, že neprejde vážnymi štádiami a nestane sa z neho aktívny poltergeist. V najhoršom prípade sú bábiky ovládané démonmi. Bez ohľadu na to Deborah neodporúča kupovať akúkoľvek strašidelnú bábiku, ak s nimi nemáte skúsenosť, alebo nie ste médium. „Môžu vám doslova obrátiť život naruby bez toho, aby ste si uvedomili, že za to môže bábika,“ varovala.

Ženy, ktoré si adoptovali strašidelné bábiky

Tridsaťsedemročná Lisa z Michiganu v USA sa venuje duchom a tiež vlastní strašidelné bábiky. O jednej konkrétnej, ktorú nazýva Stiletto, prezradila, že má dlhé blond vlasy a vo svojom predchádzajúcom živote bola párty dievčaťom, ktoré jazdilo na motorke. Podľa Lisy sa volá Patrícia – je to drsňačka, ktorá hovorí vždy pravdu. Komunikujú spolu prostredníctvom čítania energie a vraj jej pomohla prestať fajčiť, keďže ona sama zomrela na rakovinu pľúc. Lisina priateľka Miranda z Texasu vlastní viac ako 50 bábik. Tvrdí, že najlepšie sa s nimi dá komunikovať prostredníctvom nástrojov na lovenie duchov a svietiacich loptičiek, ktoré sú zvyčajne určené pre domáce zvieratá. Tie podľa nej duchovia osvetľujú dotykom.

História strašidelných bábik

Možno nie je prekvapujúce, že strašidelné bábiky nie sú novým fenoménom. Napríklad bábika Robert má približne 120 rokov a od roku 1994 žije vo vitríne v múzeu Fort East Martello na Floride. Hovorí sa o ňom, že spôsobil autonehody, zlomeniny kostí, stratu zamestnania a rozvod. Robert patril chlapcovi menom Otto, ktorý ho vlastnil až do svojej smrti. Všade ho brával so sebou a hovoril o ňom ako o živom. Tak ako väčšina vecí, aj zjavný nárast popularity strašidelných bábik má na svedomí internet. „Skutočne strašidelné bábiky sú vzácne,“ uviedla Deborah a zároveň varovala pred podvodníkmi, ktorí predávajú obyčajné bábiky za mimoriadne vysoké ceny.