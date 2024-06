Vedci predstavili bizarné zistenia novej štúdie: Spotené kravy nás môžu zachrániť! Toto je dôvod

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

FLORIDA – Svet bojuje s nebezpečnými účinkami klimatických zmien. Je ťažké nájsť spôsoby, ako zabezpečiť udržateľné dodávky potravín. Zdá sa však, že vedci prišli so zaujímavým riešením. Nech to znie akokoľvek bizarné, týka sa potenia kráv.

Vedci zistili, že kravy, ktoré eliminujú 85 percent telesného tepla, môžu zvýšiť potravinovú bezpečnosť v otepľujúcom sa svete. Potenie kráv je celkom bežný jav a nedávno sa ukázalo, že schopnosť kráv potiť sa priamo súvisí s ich prežitím. Klimatické zmeny sťažujú chov dobytka – rast a rozmnožovanie sú ovplyvnené teplom – takže je dôležité chovať dobytok lepšie prispôsobený na horúcejšie a dlhšie leto. Raluca Mateescuová, profesorka Inštitútu potravinových a poľnohospodárskych vied na Floridskej univerzite (UF/IFAS) na Katedre vedy o zvieratách, uviedla, že kravy normálne prestávajú jesť, keď je príliš horúco.

Vedci kŕmia kravy morskými riasami, aby znížili emisie metánu (Zdroj: Getty Images)

„Tepelný stres je hlavnou hrozbou potravinovej bezpečnosti. Tepelný stres ovplyvňuje rast, produkciu a reprodukciu dobytka,“ povedala Mateescuová. Tento stav môže často viesť k značným finančným stratám v dôsledku zníženej úžitkovosti kráv. Mateescuová uviedla, že tepelný stres je hlavnou hrozbou pre potravinovú bezpečnosť. Nová štúdia publikovaná v časopise Journal of Animal Science and Biotechnology však odhalila, že v plemenách dobytka je možné identifikovať gény, ktoré by viedli k teplu odolnejším a tolerantnejším potomkom.

Vedci skúmali 2 410 kusov dobytok plemena Brangus, ktoré sa pravdepodobne potí najviac zo všetkých plemien, z dvoch komerčných rančov na Floride. Pomocou biopsie kože určili fenotypy, ktoré prispievajú k schopnosti kráv zvládať tepelný stres. Napokon odhalili mierne množstvo variácií v schopnosti potenia, ktoré bolo genetické. Ich zistenia tak môžu pomôcť farmárom pri výbere správneho druhu dobytka.