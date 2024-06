Záhadné diery na Marse zmiatli aj skúsených odborníkov: Môžeme byť blízko TOMUTO fascinujúcemu objavu!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Experti sa domnievajú, že tieto kedysi monštruózne ohniská sú teraz neaktívne, no zvyšky lávových tunelov môžu stále existovať hlboko pod zemou, uvádza portál Business Insider. Brandon Johnson, geofyzik z Purdue University, pre portál povedal, že záhadné diery môžu priamo súvisieť s týmito lávovými tunelmi. Podľa jeho slov ide pravdepodobne o „svetlíky“ alebo miesta, kde sa zem nad tunelmi prepadla a na povrchu zostala diera.

Ak je to pravda, tieto diery by mohli byť jedným z miest výskytu mimozemského života, pretože by mohli poskytnúť ochranné útočisko pred drsným povrchom planéty. Lávové tunely na Mesiaci napríklad dokážu udržať teplotu až 17 stupňov Celzia, čo je určite dosť teplo na udržanie života. Problém je však v tom, že vedci nevedia, aké teplé sú lávové tunely na Marse, a v súčasnosti o nich majú len veľmi obmedzené informácie. Jediné detaily, ktoré doteraz získali, pochádzajú z kamier na obežnej dráhe, najmä z výkonného teleskopu HiRISE od NASA.

„Bohužiaľ, existuje limit pre ‚uhol‘, ktorý môžeme získať z obežnej dráhy, aby sme sa do týchto jám pozreli,“ povedal Ross Beyer, planetárny vedec z Inštitútu SETI. Johnson dodal, že najlepším spôsobom, ako preskúmať diery, by bolo fyzicky do nich vstúpiť pomocou roveru. Pri pohľade do budúcnosti odborníci navrhli, že tieto potenciálne lávové tunely by mohli slúžiť ako ideálne bývanie pre astronautov navštevujúcich Mars. „Sú to miesta, kam by astronauti mohli ísť a byť v bezpečí pred radiáciou,“ poznamenal Johnson.

Napriek tomu je potrebné zdôrazniť, že v súčasnosti odborníci nevedia, aké hlboké tieto diery sú a kam vedú. „Na Zemi môžu byť tieto lávové tunely dostatočne veľké na to, aby sa v nich dalo chodiť, ale môžu byť aj malé,“ vysvetlil Beyer. „Jamy, ktoré vidíme, by tiež mohli ústiť do väčších jaskýň, alebo by to mohli byť len izolované jamy. Neexistuje spôsob, ako zistiť, čo v nich je, kým ich nepreskúmame podrobnejšie,“ dodal.