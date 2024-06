Nikdy nedávajte svoje oblečenie do hotelových zásuviek, varuje lekár: Dôvod je poriadne nechutný!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

VIRGÍNIA – Mnohí po príchode do hotelovej izby začnú s vybaľovaním. Lekár však svojím nedávnym videom vydesil ľudí. Na TikToku zverejnil málo známy fakt o bežne používaných hotelových zásuvkách. Ak si nechcete pokaziť dovolenku, radšej do nich nič nevkladajte. Toto je dôvod.

Vo virálnom videu, ktoré získalo takmer 400 000 zhliadnutí, sa doktor Jason Singh spýtal, kde ľudia zvyknú ukladať svoje oblečenie pri vybaľovaní kufrov. Prirodzene, väčšina ľudí smeruje rovno k zásuvkám. Singh však navrhol vyhýbať sa ukladaniu oblečenia do hotelových zásuviek. „Hotelové zásuvky, najmä tie, ktoré sú vyrobené z dreva alebo majú spoje a štrbiny, predstavujú riziko napadnutia plošticami,“ vysvetlil. Namiesto toho radí využiť závesné priestory. Dobrou alternatívou je tiež ponechať oblečenie v kufri.

Stovky používateľov TikToku sa hrnuli do komentárov, aby sa podelili o svoje tipy. „Keď prídem do hotela, použijem antibakteriálne utierky, namočím ich do dezinfekčného prostriedku a dôkladne všetko utriem,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Dajte si kufor do vane a berte si oblečenie z neho. Nehrozia len ploštice, ale aj šváby,“ pridal sa ďalší. „Chcete mi povedať, že viac ako 40 rokov som riskoval svoj život?“ zažartoval tretí.

Už v minulosti jedna z pracovníčok hotela vyzvala ľudí, aby nikdy nepoužívali hotelový šampón, kondicionér a telové gély, ak je možné viečka jednoducho otvoriť. „Iní hostia do nich môžu dať farbu na vlasy, odfarbovač, čokoľvek. Nikdy ich nepoužívajte," zopakovala, píše denník Daily Mail. „Na cesty si vždy prineste svoje vlastné,“ pokračovala. „Ak si neprinesiete svoje vlastné, vždy zavolajte na recepciu a požiadajte o novú súpravu alebo dokonca o mini varianty,“ dodala pracovníčka.