To čo má vodič Tesly nasadené na tvári počas šoférovania? Ľudia sú vo vytržení, toto je vrchol!

Video zachytávajúce vodiča Tesly Cybertruck, ktorý má na očiach pri šoférovaní okuliare na virtuálnu realitu (VR), zaplavujú znepokojivé komentáre používateľov sociálnej siete X. Snímka pochádza z kamerového záznamu a zverejnil ju používateľ známy ako @blakestonks. Ľudia kritizujú, že vozidlo sa rúti po ceste bez toho, aby šofér pevne držal volant a v skutočnosti vôbec nevenuje pozornosť dianiu okolo seba.

Vďaka VR okuliarom totiž vníma aktuálne dianie na ceste ako hru a je do nej úplne pohltený. „Sme v pr**li,“ komentoval príspevok používateľ Blake. „Už len pošlite ten asteroid,“ napísal druhý. „Myslel som si, že zmyslom VR je možnosť ísť kamkoľvek bez toho, aby ste museli opustiť svoju izbu. To je dôvod, prečo nemôžeme mať pekné veci," uviedol tretí. „Je to vrchol 21. storočia a odtiaľto to už pôjde len dole kopcom,“ pripísal ďalší. Na príspevok reagoval aj používateľ menom Jeff McGrath, ktorý videl aktérov videa odstavených na kraji cesty vo svojom susedstve.

„Keď som zbadal tie okuliare prvý raz, z diaľky som si myslel, že lietame s FPV dronom. Potom som sa k nim dostal bližšie a uvedomil som si, čo sú zač. Boli milí, rýchlo sme sa porozprávali a ja som odišiel. Museli to natočiť hneď po tom, ako som s nimi dohovoril, pretože odchádzajú z lokality, kde bývam, pri ceste SR-92 v Lehi,“ uviedol. Dodal, že išlo o dve osoby vo veku okolo 20 rokov, pričom jeden z nich išiel za Teslou v sivom nákladnom aute.