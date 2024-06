Žene sa zdalo, že má niečo vo vlasoch: Keď sa pozrela do zrkadla, skamenela! Strašná FOTO, hneď by ste ušli

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK – Tridsaťštyriročná Lyndsay žije v New Yorku s manželom Joshom a ako sa ukázalo, je oveľa odvážnejšia ako väčšina ľudí. Keď sa totiž zvrátila z pivnice, zistila, že do jej vlasov sa zamotal obrovský pavúk. Jej reakcia však ľudí na sociálnej sieti doslova šokovala.

O incidente na Reddite informoval manžel Josh. K príspevku pripojil aj fotografiu, na ktorej je vidno zadnú časť Lyndsayninej hlavy s vlasmi pripnutými štipcom. To, čo na prvý pohľad možno vyzerá ako vlasy alebo časti štipca, sú však nohy pavúka. Ďalšie fotografie ukazujú pavúka na pracovnej doske s prstom Lyndsay vedľa neho, čím ilustrovala jeho veľkosť. Josh pre týždenník Newsweek povedal, že v tom čase nebol doma. „V podstate má úžasnú schopnosť vypnúť paniku. Túto fotografiu urobila sama. Potom si pavúka vyčesala hrebeňom,“ prezradil.

Lyndsay išla do nedokončenej pivnice pre bielizeň a pavúk jej musel jednoducho padnúť do vlasov. Keď sa dostala hore, cítila, že sa jej niečo pohlo vo vlasoch a natiahla sa dozadu, aby to chytila. Vtedy si uvedomila, že je to niečo veľké. Lyndsay sa pozrela do zrkadla v kúpeľni a uvidela pavúka, a ako väčšina ľudí začala panikáriť – ale na rozdiel od väčšiny sa Lyndsay vzápätí upokojila.

Jerome Rovner z Americkej arachnologickej spoločnosti ho identifikoval ako samicu pavúka rybárskeho a pre Newsweek povedal, že ide o bežného pavúka, ktorý sa vyskytuje vo východných a stredozápadných štátoch USA a v Kanade. Najčastejšie ho vidno na kmeňoch stromov v lesoch a dokonca aj na budovách. „Dôležité je, že veľkosť u pavúkov nepredstavuje hrozbu,“ dodal. „Rovnako ako 99,95 percent z viac ako 50 000 druhov pavúkov na svete, ani rybárske pavúky nemajú nebezpečný jed. Okrem toho, na rozdiel od toho, čo sa zobrazuje v hollywoodskych filmoch, pavúky úmyselne neútočia na ľudí,“ uviedol ďalej.



Zábery, ktoré na sociálnej sieti publikoval Josh, rýchlo nazbierali veľké množstvo reakcií. Ako sa dalo predpokladať, mnohých ohúrila najmä pokojná a rozvážna reakcia Lyndsay. „Najprv som si myslela, že je to skvelý štipec do vlasov, potom som si pomaly uvedomila, že je to v podstate moja najhoršia nočná mora,“ uviedla jedna z komentujúcich. „V panike by som si odrezal hlavu,“ napísal ďalší. „Hneď podpáľte celý dom,“ pridal sa tretí. Iní Lyndsay označili za súcitného a pokojného človeka.