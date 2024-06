Čech si z dovolenky priviezol nečakaný suvenír! Keď doma otvoril kufor, neveril vlastným očiam

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

archívne video

Ako informuje portál tn.cz, český dovolenkár po exotickom zvierati netúžil, a tak ho ponúkol chovateľom v skupine sociálnej sieti. "Neviem, čo je to za druh, ani čo s ňou. Zatiaľ som skúšal kontaktovať Zoo Brno, ale bez úspechu. Nemá o ňu niekto prípadne záujem?" napísal. Odborník na plazy zo Zoo Praha Peter Velenský uviedol, že ide o scinku rodu Chioninia. Podľa neho ide o jeden z bežných druhov.

"Stretávame sa s podobnými situáciami až trikrát do roka. Zatiaľ vždy to boli bežné druhy v danej oblasti. Občas išlo aj o druhy pre tú oblasť invázne," vysvetlil odborník. Dodáva však, že zoologické záhrady môžu pomôcť s určením zvieraťa, no väčšinou po nich príliš netúžia. Aj z tohto dôvodu postup českého turistu nevníma ako zlý.

Čo ak nájdeme v kufri chránený druh?

"Ak by náhodou išlo o chránený druh, mal by sa človek asi obrátiť na Českú inšpekciu životného prostredia," doplnil s tým, že s odchytom vie pomôcť odchytová služba. "Keď sa podarí zviera odchytiť, prezrieť a určiť, že sa jedná o ohrozený druh, na ktorý sa vzťahuje dohovor CITES, mala by byť kontaktovaná Česká inšpekcia životného prostredia. Tá zviera zadrží, zabaví a zaistí, aby o neho bolo postarané,“ dodáva pre portál hovorkyňa inšpekcie Miriam Loužecká.

(Zdroj: Getty Images)

Upozorňuje, že úmyselné prevážanie ohrozeného druhu podliehajúceho dohovoru CITES cez hranice bez patričných dokladov môže byť inšpekciou pokutované. "V týchto prípadoch ale pokuta nehrozí," uisťuje Loužecká. Najčastejšie nahlásenými "čiernymi pasažiermi" sú podľa jej slov rôzne chrobáky a ďalší hmyz, prípadne aj pavúky alebo škorpióny.